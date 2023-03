Неймар: «Я мог бы перекусить тем, что бросали в меня фанаты «Марселя»

.Нападающий «ПСЖ» Неймар высказал мнение по поводу поведения болельщиков «Марселя» в гостевом матче 10-го тура Лиги 1.

Напомним, в одном из эпизодов встречи фанаты провансальцев стали бросать в бразильца различные предметы.

«Болельщики бросали в меня все, что угодно. Я мог бы устроить себе трапезу. На поле летели булки, апельсиновый сок, кока-кола... Это уже слишком, это не футбол.

Неважно, происходит ли подобное здесь или в Кубке Либертадорес, но это нельзя назвать футболом. Это – не выход. Это то же самое, что прийти в ресторан и начать кидать в повара вилкой и ложкой», – сказал Неймар.

Missiles came raining down on Neymar as he tried to take this corner pic.twitter.com/W6p6LFF5F4