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    Неймар: «Я мог бы перекусить тем, что бросали в меня фанаты «Марселя»

    .Нападающий «ПСЖ» Неймар высказал мнение по поводу поведения болельщиков «Марселя» в гостевом матче 10-го тура Лиги 1.

    Напомним, в одном из эпизодов встречи фанаты провансальцев стали бросать в бразильца различные предметы.

    «Болельщики бросали в меня все, что угодно. Я мог бы устроить себе трапезу. На поле летели булки, апельсиновый сок, кока-кола... Это уже слишком, это не футбол.

    Неважно, происходит ли подобное здесь или в Кубке Либертадорес, но это нельзя назвать футболом. Это – не выход. Это то же самое, что прийти в ресторан и начать кидать в повара вилкой и ложкой», – сказал Неймар.

    Источник: Sport.es

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    23.10.2017 17:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1684

      Benifacto 31 октября 2017, 17:23

      ну на угловом это чересчур, я понимаю когда они в барсе подбежали к трибунам после гола и начали праздновать и кричать чет балелам, там нормуль выбил типок бутылкой страйк по ним))))так они весело разлетелись)))
      ДА и именно Неймар оскорблял фанов Валенсии в том эпизоде...в него и летело скорей всего
      https://www.youtube.com/watch?v=D3Hn4JbTFS8

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 октября 2017, 20:14

      Дибилы они и в России и в Африке дибилы

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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 23 октября 2017, 18:16

      да, придурки везде есть... марсель конечно же не накажут

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 октября 2017, 17:39

      Правильно сделал, кто знает может на стульчаке потом бы оказался!

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