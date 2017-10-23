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    Только владельцы абонементов и клубных карт смогут приобрести билеты на матч «Севилья» – «Спартак»

    Билеты на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Севилья»«Спартак» будут доступны в продаже только для держателей абонементов и клубных карт испанского клуба.

    Ранее УЕФА решил закрыть гостевой на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» для болельщиков красно-белых и оштрафовать москвичей на 60 тысяч евро за использование пиротехнических средств во время выездной встречи первого тура с «Марибором» (1:1).

    «Билеты на матч «Севильи» со «Спартаком» будут продаваться только владельцам абонементов и клубных карт испанского клуба. Мы приняли такое решение в связи с большим ажиотажем и направили данные меры на борьбу с перекупщиками. УЕФА закрыл гостевой сектор для команды соперника, но при предъявлении клубной карты болельщики «Спартака» могут подать заявку на приобретение билетов и посетить матч без клубной атрибутики в случае одобрения заявки. Для всех будут равные условия вне зависимости от национальности», – сообщили в службе безопасности «Севильи».

    Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В матче третьего тура в Москве красно-белые разгромили испанскую команду со счетом 5:1.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2017 16:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свини должны сидеть в свинарнике. Все правильно.

      -5
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > paracetamol 23 октября 2017, 19:04

      Правильно будет, если ты об стенку, с разбегу, головой уебёшь$я

      2
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 23 октября 2017, 18:15

      Гимнасты под белым флагом, Спартак без атрибутики! Они уже не знают как еще нас зацепить! Уроды!!!

      -1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 23 октября 2017, 17:29

      думаю уефа перемудрила саму себя, теперь у спартака будет неплохая шумовая поддержка на выезде, а что без атрибутики...Русский болельщик найдет выход

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 23 октября 2017, 17:25

      Вы дубы,если не могете для норм. людей разработать систему продаж...
      как жеж перекупщиков они испугались...
      Сколько людей из за вас не увидят игру воочию, хотя бы дети,жены обладателей абонементов ,карт...Как говорится : Нет билетов - нет проблем! ...засранцы...

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 23 октября 2017, 17:18

      по заголовку подумал что будут продавать своим но видать Спартачи тоже могут попасть на стадион

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 октября 2017, 16:50

      Ну хоть как то ... Севилья будет озлоблена после такого разгрома, Поддержка обязательно нужна!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > 4agaaa 23 октября 2017, 17:14

      да он мне кажется и забыла о разгроме от Спартака)), там валенсия постаралась), еси Севилья кинется с шашками наголо, то ее еще один разгром ждет)

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