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  • Только владельцы абонементов и клубных карт смогут приобрести билеты на матч «Севилья» – «Спартак»

Только владельцы абонементов и клубных карт смогут приобрести билеты на матч «Севилья» – «Спартак»

23 октября 2017, 16:35
8

Билеты на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Севилья»«Спартак» будут доступны в продаже только для держателей абонементов и клубных карт испанского клуба.

Ранее УЕФА решил закрыть гостевой на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» для болельщиков красно-белых и оштрафовать москвичей на 60 тысяч евро за использование пиротехнических средств во время выездной встречи первого тура с «Марибором» (1:1).

«Билеты на матч «Севильи» со «Спартаком» будут продаваться только владельцам абонементов и клубных карт испанского клуба. Мы приняли такое решение в связи с большим ажиотажем и направили данные меры на борьбу с перекупщиками. УЕФА закрыл гостевой сектор для команды соперника, но при предъявлении клубной карты болельщики «Спартака» могут подать заявку на приобретение билетов и посетить матч без клубной атрибутики в случае одобрения заявки. Для всех будут равные условия вне зависимости от национальности», – сообщили в службе безопасности «Севильи».

Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В матче третьего тура в Москве красно-белые разгромили испанскую команду со счетом 5:1.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак Севилья
Комментарии (8)
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4agaaa
1508766633
Ну хоть как то ... Севилья будет озлоблена после такого разгрома, Поддержка обязательно нужна!
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Spartak №1
1508768299
по заголовку подумал что будут продавать своим но видать Спартачи тоже могут попасть на стадион
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alex1951
1508768719
Вы дубы,если не могете для норм. людей разработать систему продаж... как жеж перекупщиков они испугались... Сколько людей из за вас не увидят игру воочию, хотя бы дети,жены обладателей абонементов ,карт...Как говорится : Нет билетов - нет проблем! ...засранцы...
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volfrik
1508768980
думаю уефа перемудрила саму себя, теперь у спартака будет неплохая шумовая поддержка на выезде, а что без атрибутики...Русский болельщик найдет выход
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Grom1987
1508771747
Гимнасты под белым флагом, Спартак без атрибутики! Они уже не знают как еще нас зацепить! Уроды!!!
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paracetamol
1508773363
Свини должны сидеть в свинарнике. Все правильно.
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