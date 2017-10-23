Только владельцы абонементов и клубных карт смогут приобрести билеты на матч «Севилья» – «Спартак»

Билеты на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» будут доступны в продаже только для держателей абонементов и клубных карт испанского клуба.

Ранее УЕФА решил закрыть гостевой на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» для болельщиков красно-белых и оштрафовать москвичей на 60 тысяч евро за использование пиротехнических средств во время выездной встречи первого тура с «Марибором» (1:1).

«Билеты на матч «Севильи» со «Спартаком» будут продаваться только владельцам абонементов и клубных карт испанского клуба. Мы приняли такое решение в связи с большим ажиотажем и направили данные меры на борьбу с перекупщиками. УЕФА закрыл гостевой сектор для команды соперника, но при предъявлении клубной карты болельщики «Спартака» могут подать заявку на приобретение билетов и посетить матч без клубной атрибутики в случае одобрения заявки. Для всех будут равные условия вне зависимости от национальности», – сообщили в службе безопасности «Севильи».

Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В матче третьего тура в Москве красно-белые разгромили испанскую команду со счетом 5:1.