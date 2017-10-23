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Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy

23 октября 2017, 10:13
9

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy, ежегодно вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы. В опросе принимали участие журналисты из ведущих европейских СМИ. По его результатам француз обошел нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

В прошлом сезоне эта награда была вручена полузащитнику «Баварии» Ренату Саншешу, выступающему в текущем сезоне за «Суонси» на правах аренды.

Источник: Tuttosport
Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Манчестер Сити Саншеш Ренату Дембеле Усман Мбаппе Килиан Жезус Габриэль
Комментарии (9)
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Dgad
1508744704
Этот зверек заслужил это звание с полна
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insider_retro
1508746019
Талант постепенно начал обрастать титулами и наградами!!..))
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bset
1508746472
Ничего удивительного. Больше удивительно, что предыдущий "Golden Boy" не заиграл в полную силу... Ну у него все впереди.
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OfaZavr
1508747038
заслуженно, лишь бы звездность и высокомерность не подхватил да не бросил играть как многие другие молодые таланты.
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серега кашин
1508747288
что тут сказать заслужил
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Decorhome
1508748469
поздравляю
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alex kidn
1508752226
А вариантов то и не было
Ответить
ProstoPolzovatel
1508752906
Ожидаемо...а вообще парень молодец: пока Кавани с Неймаром меряются лидерскими качествами, стал одним из лучших ассистов в команде
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Александр ЗА
1508766742
Да
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