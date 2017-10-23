Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy, ежегодно вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы. В опросе принимали участие журналисты из ведущих европейских СМИ. По его результатам француз обошел нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

В прошлом сезоне эта награда была вручена полузащитнику «Баварии» Ренату Саншешу, выступающему в текущем сезоне за «Суонси» на правах аренды.