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  • Гуренко: «Главное для «Локомотива» – побеждать конкурентов в принципиальных матчах»

Гуренко: «Главное для «Локомотива» – побеждать конкурентов в принципиальных матчах»

23 октября 2017, 07:30
2

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко назвал за счет чего «Локомотив» может добиться победы в текущем чемпионате России. Бывший защитник «железнодорожников» также отметил доверие к своим воспитанникам со стороны руководства команды.

Матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар» состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

– Какие впечатления остались об игре «Локо» с «Шерифом» в последнем туре Лиги Европы?

– Хозяева не стали тушеваться, сравняли счет и прижали «Локомотив» к воротам. Классно сыграл Гильерме, выручил.

– После травмы Алексея Миранчука появились кадровые сложности?

– Конечно, когда выпадают основные игроки, это становится большой проблемой. Дело осложняется тем, что Алексей россиянин. Придется не только искать варианты замены, но и укладываться в лимит.

– Это создаст сложности в группе атаки?

– В строю остается один из сильнейших игроков чемпионата Мануэл Фернандеш. Сейчас он в хорошей форме и добавляет осмысленности атакующим действиям железнодорожников.

– Характерная черта «Локомотива» в нынешнем сезоне – победы над лидерами и неровные результаты с середняками и аутсайдерами. Это важный фактор перед игрой с «Краснодаром»?

– И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. «Локомотив» всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.

– Недавно Соломон Кверквелия заявил, что чемпионство вполне достижимо.

– Это реально. Радует, что в «Локомотиве» стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Гуренко Сергей
Комментарии (2)
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lekseij2007
1508737694
Главное - выиграть всех аутсайдеров, а это 10-12 команд.
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paracetamol
1508740335
С каких пор Кверквелия воспитанник Локо а не Зенита?
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