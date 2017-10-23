Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гуренко: «Главное для «Локомотива» – побеждать конкурентов в принципиальных матчах»

    Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко назвал за счет чего «Локомотив» может добиться победы в текущем чемпионате России. Бывший защитник «железнодорожников» также отметил доверие к своим воспитанникам со стороны руководства команды.

    Матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар» состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

    – Какие впечатления остались об игре «Локо» с «Шерифом» в последнем туре Лиги Европы?

    – Хозяева не стали тушеваться, сравняли счет и прижали «Локомотив» к воротам. Классно сыграл Гильерме, выручил.

    – После травмы Алексея Миранчука появились кадровые сложности?

    – Конечно, когда выпадают основные игроки, это становится большой проблемой. Дело осложняется тем, что Алексей россиянин. Придется не только искать варианты замены, но и укладываться в лимит.

    – Это создаст сложности в группе атаки?

    – В строю остается один из сильнейших игроков чемпионата Мануэл Фернандеш. Сейчас он в хорошей форме и добавляет осмысленности атакующим действиям железнодорожников.

    – Характерная черта «Локомотива» в нынешнем сезоне – победы над лидерами и неровные результаты с середняками и аутсайдерами. Это важный фактор перед игрой с «Краснодаром»?

    – И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. «Локомотив» всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.

    – Недавно Соломон Кверквелия заявил, что чемпионство вполне достижимо.

    – Это реально. Радует, что в «Локомотиве» стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:32

      С каких пор Кверквелия воспитанник Локо а не Зенита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 октября 2017, 08:48

      Главное - выиграть всех аутсайдеров, а это 10-12 команд.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11