Президент «Урала» не увидел пенальти в ворота своей команды

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не видел момента с эпизодом в матче 14-го тура с «Ахматом», когда на третьей минуте встречи защитник соперника Родолфо не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

Сама игра в итоге закончилась со счетом 2:0. Такой результат позволил екатеринбургскому клубу подняться на четвертое место в таблице чемпионата России.

– Команда просто играет и показывает добротный красивый футбол. Так и добивается результата.

– На вашей команде позитивно отразился незабитый соперником пенальти?

– Я не смотрел на поле, когда назначили одиннадцатиметровый. Все знакомые, кто видел эпизод, сказали, что пенальти не было, хотя судье виднее.