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    Президент «Урала» не увидел пенальти в ворота своей команды

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не видел момента с эпизодом в матче 14-го тура с «Ахматом», когда на третьей минуте встречи защитник соперника Родолфо не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

    Сама игра в итоге закончилась со счетом 2:0. Такой результат позволил екатеринбургскому клубу подняться на четвертое место в таблице чемпионата России.

    – Команда просто играет и показывает добротный красивый футбол. Так и добивается результата.

    – На вашей команде позитивно отразился незабитый соперником пенальти?

    – Я не смотрел на поле, когда назначили одиннадцатиметровый. Все знакомые, кто видел эпизод, сказали, что пенальти не было, хотя судье виднее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:40

      Каждый видит то, что желает увидеть!

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