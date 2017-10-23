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  • Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

23 октября 2017, 00:02
19

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выразил мнение, что московский клуб участвует в чемпионской гонке.

На данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи. Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

Судейскую тему развивать не хочется, но желтых карточек было очень много. Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если «Спартак» в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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Freyk
1508706326
Потому что забивать не умеете, 15 забитых мячей за 14 туров — у «Анжи» на последнем месте столько же. Вся ваша тактика — поставить автобус, и авось залетит когда-нибудь. Последние четыре матча и вовсе смех: три нулевых ничьи и одна минимальная победа.
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insider_retro
1508706831
Мечтать об успехах в ЛЧ и с оптимизмом настраивать себя на чемпионскую гонку - это хорошо!... Подкрепить бы это ещё чем-нибудь!... "У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов — кошмары!.." (Джордж Бернард Шоу)
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Nerlinger
1508707423
Урал уже участвует в гонке, а почему уральцы не должны учавствовать?
Ответить
Павел Амурский
1508707483
спартак визжит в чемпионской гонке.
Ответить
mialkov
1508708811
Участвуйте, кто против-то!
Ответить
selkoka
1508708951
А причем тут Спартак?? Это такая дань моде, чтобы каждый упоминал в интервью его в тему или не в тему??
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sergeicozakov
1508715792
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Tsigan
1508728539
Потому что вы из последних сил играете, а по Спартаку видно что команда может прилично добавить.
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Диктор
1508732650
а ЧТО ВАМ КТО ТО ЗАПРЕЩАЕТ?
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OfaZavr
1508744342
наверно просто журналист спросил каверзный вопрос, типа вы все еще надеетесь участвовать в чемпионской гонке))
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