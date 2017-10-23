Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выразил мнение, что московский клуб участвует в чемпионской гонке.

На данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи. Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

Судейскую тему развивать не хочется, но желтых карточек было очень много. Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если «Спартак» в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?