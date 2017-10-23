Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выразил мнение, что московский клуб участвует в чемпионской гонке.

    На данный момент армейцы занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    «Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи. Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

    Судейскую тему развивать не хочется, но желтых карточек было очень много. Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если «Спартак» в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 12:48

      вот у всех на устах кому не лень Спартак упоминают почему про Анжи или Тосно не сказал ведь они тоже не зря бодаются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 10:39

      наверно просто журналист спросил каверзный вопрос, типа вы все еще надеетесь участвовать в чемпионской гонке))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      MrSmit 23 октября 2017, 09:13

      Да от@#$%&тест вы от Спартака!!! Клоуны, что вам всем неймется, обсуждайте дворовый футбол двух типо "лидеров"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2017, 07:24

      а ЧТО ВАМ КТО ТО ЗАПРЕЩАЕТ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 октября 2017, 06:37

      Мне не нравиться как играет моя команда,но она набирает очки и это не плохо..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 23 октября 2017, 06:16

      С такой то игрой! Какая чемпионская гонка?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 октября 2017, 06:15

      Потому что вы из последних сил играете, а по Спартаку видно что команда может прилично добавить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 октября 2017, 04:49

      Пусть участвуют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      sergeicozakov 23 октября 2017, 02:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      selkoka 23 октября 2017, 00:49

      А причем тут Спартак?? Это такая дань моде, чтобы каждый упоминал в интервью его в тему или не в тему??

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11