«Тоттенхэм» крупно победил «Ливерпуль». ЦСКА и «Зенит» не смогли забить друг другу. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 21:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 октября 2017, 06:26

      Другие чемпионаты смотришь,куча голов,борьба,скорости!У нас же такая тоска,даже смотреть не хочется!ЦСКА и Зенит вчера повеселили маленько,я уж думал Фернандес всекёт Манчини!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      здравствуйте 23 октября 2017, 06:18

      Бало, я тоже так думаю

      0
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      Рейтинг: -7

      sergeicozakov 23 октября 2017, 02:11

      Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

      -1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 23 октября 2017, 02:04

      интересные новости!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 октября 2017, 01:08

      Не футбол,а одни разборки с судьей.













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      Рейтинг: -45

      stream15 23 октября 2017, 00:26

      Спартаку на радость.

      1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 23 октября 2017, 00:03

      Да уж... Тотт жестко Ливеру наподдал...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2017, 23:49

      Ливер тухнет на ходу.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:58

      Червиченко никого не оскорблял, а сказал правду.

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