«Тоттенхэм» крупно победил «Ливерпуль». ЦСКА и «Зенит» не смогли забить друг другу. Дайджест событий дня

«Вест Хэм» может пригласить Манчини на пост главного тренера.

Балотелли считает, что Манчини бесполезно тратит время в «Зените».

Неймар и Эмери поругались после тренировки.

Червиченко оскорбил главного судью матча «Спартак» – «Амкар».

Лунев получил травму в матче с ЦСКА и был заменен.

ЦСКА и «Зенит» не забили голов в центральном матче тура.

«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли».

«Ювентус» наколотил шесть голов «Удинезе», половина из них – на счету Хедиры.

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Италией на стадионе «Динамо».

«Реал» хочет купить 17-летнего бразильца за 50 миллионов.