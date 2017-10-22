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  • «Тоттенхэм» крупно победил «Ливерпуль». ЦСКА и «Зенит» не смогли забить друг другу. Дайджест событий дня

«Тоттенхэм» крупно победил «Ливерпуль». ЦСКА и «Зенит» не смогли забить друг другу. Дайджест событий дня

22 октября 2017, 21:10
9

«Вест Хэм» может пригласить Манчини на пост главного тренера.

Балотелли считает, что Манчини бесполезно тратит время в «Зените».

Неймар и Эмери поругались после тренировки.

Червиченко оскорбил главного судью матча «Спартак» – «Амкар».

Лунев получил травму в матче с ЦСКА и был заменен.

ЦСКА и «Зенит» не забили голов в центральном матче тура.

«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли».

«Ювентус» наколотил шесть голов «Удинезе», половина из них – на счету Хедиры.

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Италией на стадионе «Динамо».

«Реал» хочет купить 17-летнего бразильца за 50 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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paracetamol
1508702307
Червиченко никого не оскорблял, а сказал правду.
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+50/-50
1508705374
Ливер тухнет на ходу.
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DeMoN-MUFC
1508706212
Да уж... Тотт жестко Ливеру наподдал...
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stream15
1508707602
Спартаку на радость.
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VeniaminS
1508710121
Не футбол,а одни разборки с судьей.
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AEerr
1508713494
интересные новости!
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sergeicozakov
1508713900
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здравствуйте
1508728735
Бало, я тоже так думаю
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igormaddog
1508729168
Другие чемпионаты смотришь,куча голов,борьба,скорости!У нас же такая тоска,даже смотреть не хочется!ЦСКА и Зенит вчера повеселили маленько,я уж думал Фернандес всекёт Манчини!!!
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