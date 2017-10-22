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    «Вест Хэм» рассматривает Манчини на пост главного тренера

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини имеет перспективы продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, «Вест Хэм» хотел бы видеть итальянца у руля команды в случае увольнения Славена Билича. «Молотобойцы» рассматривают Манчини как основного кандидата на пост. Если с итальянцем не удастся договориться, то клуб начнет вести переговоры с тренером «Рединга» Япом Стамом.

    «Вест Хэм» идет на 17-м месте в чемпионате Англии, «Зенит» уверенно лидирует в РФПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.10.2017 07:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 22 октября 2017, 11:41

      Балотелли же сказал Манчини-пустая трата времени значит молотобойцам надо обратить на это внимание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 22 октября 2017, 11:18

      Лучше пригласили бы Мутко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 22 октября 2017, 11:10

      сейчас в середине сезона предложения начнут поступать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 октября 2017, 10:45

      Предлагаю усилить эффект!На место тренера Вест хэма претендуют также Семак,Каррера и Гончаренко с Сёминым!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12134

      BRO_football 22 октября 2017, 10:25

      Зенит ещё ЦСКА и Локомотиву проиграет и Манчини смело можно будет отправлять в Вест Хэм.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 22 октября 2017, 10:20

      Бред

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 22 октября 2017, 10:10

      да в Зените ему норм вроде..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 22 октября 2017, 10:02

      Пусть едет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 22 октября 2017, 09:55

      Манчини на умалишённого вроде не похож.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 октября 2017, 09:51

      Приключения итальянца в Британии))

      1
      Ответить
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