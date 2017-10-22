«Вест Хэм» рассматривает Манчини на пост главного тренера

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини имеет перспективы продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, «Вест Хэм» хотел бы видеть итальянца у руля команды в случае увольнения Славена Билича. «Молотобойцы» рассматривают Манчини как основного кандидата на пост. Если с итальянцем не удастся договориться, то клуб начнет вести переговоры с тренером «Рединга» Япом Стамом.

«Вест Хэм» идет на 17-м месте в чемпионате Англии, «Зенит» уверенно лидирует в РФПЛ.