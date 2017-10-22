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    Сборная России может сыграть товарищеский матч с Италией на новом стадионе «Динамо»

    Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сказал, что основные работы на стадионе «Динамо» уже закончены.

    «Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на стадионе, остались только табло и отделка лож.

    26 700 зрителей – это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться.

    Сдать весь спортивный комплекс «ВТБ Арена Парк» мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России – последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнет «Динамо».

    Соперник сборной, говорят, будет топовый – возможно, Италия, если она выйдет на ЧМ, конечно», — сказал Перегудов.

    Сборной Италии предстоят стыковые матчи со сборной Швеции. Игры пройдут в ноябре.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 октября 2017, 02:57

      еще один хороший стадик!!! это радует

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