Сборная России может сыграть товарищеский матч с Италией на новом стадионе «Динамо»

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сказал, что основные работы на стадионе «Динамо» уже закончены.

«Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на стадионе, остались только табло и отделка лож.

26 700 зрителей – это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться.

Сдать весь спортивный комплекс «ВТБ Арена Парк» мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России – последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнет «Динамо».

Соперник сборной, говорят, будет топовый – возможно, Италия, если она выйдет на ЧМ, конечно», — сказал Перегудов.

Сборной Италии предстоят стыковые матчи со сборной Швеции. Игры пройдут в ноябре.