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    АПЛ. «Тоттенхэм» четырежды забил «Ливерпулю» на «Уэмбли», Кейн сделал дубль

    В матче 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на «Уэмбли» крупно обыграл «Ливерпуль» – 4:1. Автором дубля в составе лондонского клуба стал Гарри Кейн.

    После данной победы «шпоры» остались на третьем месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» опустился на девятую позицию.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Тоттенхэм – Ливерпуль – 4:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Кейн, 4; 2:0 – Сон, 12; 2:1 – Салах, 24; 3:1 – Алли, 45+3; 4:1 – Кейн, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 10:07

      Ну вот Клопп получил атакующий футбол, а то после Юнайтеда говорил как играть с командой которая все время обороняется))

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 22 октября 2017, 21:40

      Кейну похоже пора начать подыскивать домик в Мадриде.

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      Рейтинг: +7738

      mihail200606 22 октября 2017, 20:35

      Клопп выдохся.. Надо менять клуб

      1
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      Рейтинг: +791

      JI e x a 22 октября 2017, 20:31

      Искренне жаль Клоппа.... Это ужас какой-то.

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 октября 2017, 20:10

      Придется Клоппу все-таки заняться обороной. Селихов, если на Энфилде отстоит так же, как на Открытии, получит отличный шанс перебраться в АПЛ. Ибо Миньоле это что-то с чем-то.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 20:01

      Кейн стабилен, нацелен на голы, хороший сезон получается!.. Салах неутомим!!..

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 19:54

      Кейн начал и Кейн завершил это убийство. Круто, Гарри.

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