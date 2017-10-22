АПЛ. «Тоттенхэм» четырежды забил «Ливерпулю» на «Уэмбли», Кейн сделал дубль

В матче 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на «Уэмбли» крупно обыграл «Ливерпуль» – 4:1. Автором дубля в составе лондонского клуба стал Гарри Кейн.

После данной победы «шпоры» остались на третьем месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» опустился на девятую позицию.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Кейн, 4; 2:0 – Сон, 12; 2:1 – Салах, 24; 3:1 – Алли, 45+3; 4:1 – Кейн, 56.

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