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    Серия А. Хет-трик Хедиры помог «Ювентусу» в меньшинстве разгромить «Удинезе»

    В матче 9-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Удинезе» – 6:2. Хет-триком в составе туринского клуба отметился Сами Хедира.

    Отметим, что действующие чемпионы Италии заканчивали встречу в меньшинстве: нападающий Марио Манджукич за несколько секунд получил две желтые карточки и был удален с поля.

    После этой победы «Ювентус» остался на третьем месте в турнирной таблице.

    Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

    Удинезе – Ювентус – 2:6 (1:2)

    Голы: 1:0 – Перица, 8; 1:1 – Самир, 14 (в свои ворота); 1:2 – Хедира, 20; 2:2 – Данило, 47; 2:3 – Ругани, 52; 2:4 – Хедира, 59; 2:5 – Хедира, 87; 2:6 – Пьянич, 90.

    Удаление: нет – Манджукич, 26.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7738

      mihail200606 22 октября 2017, 21:25

      Комментатор хреновенький был.. Портил матч только

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I > mihail200606 23 октября 2017, 14:27

      Согласен с Михаилом. Я звук приглушил, и норм

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7738

      mihail200606 > BYAKONERI 23 октября 2017, 17:53

      Телку в зеркале увидишь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 22 октября 2017, 21:17

      счет хоккейный

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