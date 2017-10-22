Серия А. Хет-трик Хедиры помог «Ювентусу» в меньшинстве разгромить «Удинезе»

В матче 9-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Удинезе» – 6:2. Хет-триком в составе туринского клуба отметился Сами Хедира.

Отметим, что действующие чемпионы Италии заканчивали встречу в меньшинстве: нападающий Марио Манджукич за несколько секунд получил две желтые карточки и был удален с поля.

После этой победы «Ювентус» остался на третьем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

Удинезе – Ювентус – 2:6 (1:2)

Голы: 1:0 – Перица, 8; 1:1 – Самир, 14 (в свои ворота); 1:2 – Хедира, 20; 2:2 – Данило, 47; 2:3 – Ругани, 52; 2:4 – Хедира, 59; 2:5 – Хедира, 87; 2:6 – Пьянич, 90.

Удаление: нет – Манджукич, 26.

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