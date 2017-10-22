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    Источник: между Неймаром и Эмери произошел конфликтный эпизод

    В «ПСЖ» произошел неприятный эпизод с участием Неймара и главного тренера Унаи Эмери. Как утверждается, специалист решил провести легкую тренировку для игроков, которые участвовали в победном матче с «Андерлехтом» (4:0) в Лиге чемпионов. После занятий футболисты должны были пройти физиотерапию. Однако Неймар попросил специалиста оставить его на поле, чтобы он мог позаниматься с мячом с игроками, которые не участвовали во встрече с бельгийцами. Эмери отказал в просьбе бразильца. От досады форвард ударил мячом об стенку.

    Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: AS

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    22.10.2017 09:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 22 октября 2017, 13:55

      то есть неймар попросил разрешить ему еще потренироваться?

      а до этого:
      "игроки баварии дополнительно тренировались в тайне от Анчелотти"...

      наши игроки смотрят и недоумевают...

      2
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      ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > k4kuzma 22 октября 2017, 15:21

      они смотрят и уссываются....

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 22 октября 2017, 13:38

      Надо усипить таких звезданутых петухов а не слить тренера

      0
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      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Kazak ne China 22 октября 2017, 14:35

      Это да, но у Неймара сейчас авторитета больше, чем у Эмери. и это печально

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 13:03

      надо ему книжку почитать /Гадкий утёнок./

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 22 октября 2017, 12:55

      "От досады форвард ударил мячом об стенку." вот это конфликт, как бы до драки не дошло

      2
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      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid 22 октября 2017, 12:49

      Честно сказать, Неймар и Пайе - это антипропаганда футбола в целом.
      Многим людям попросту становится противно смотреть футбол из-за таких,как они

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 22 октября 2017, 12:20

      очередной пиар...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 октября 2017, 11:58

      очень важен комментарий Дзюбы по этому поводу.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 11:32

      Скоро Эмери будет тренироваться под руководством Неймара))

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 октября 2017, 11:16

      слишком часты у него конфликты..

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      Рейтинг: +25028

      bset 22 октября 2017, 11:16

      А что в этом такого? Пусть занимается. Сломается от перенагрузки - сам виноват.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > bset 22 октября 2017, 13:20

      он не за себя играет.

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