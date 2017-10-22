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  • Источник: между Неймаром и Эмери произошел конфликтный эпизод

Источник: между Неймаром и Эмери произошел конфликтный эпизод

22 октября 2017, 09:29
22

В «ПСЖ» произошел неприятный эпизод с участием Неймара и главного тренера Унаи Эмери. Как утверждается, специалист решил провести легкую тренировку для игроков, которые участвовали в победном матче с «Андерлехтом» (4:0) в Лиге чемпионов. После занятий футболисты должны были пройти физиотерапию. Однако Неймар попросил специалиста оставить его на поле, чтобы он мог позаниматься с мячом с игроками, которые не участвовали во встрече с бельгийцами. Эмери отказал в просьбе бразильца. От досады форвард ударил мячом об стенку.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Эмери Унаи
Комментарии (22)
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neofizer
1508654641
борзеет богатей..
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mihail200606
1508656442
Че то парень конфликтует часто в новой команде..
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insider_retro
1508656460
Для любого тренера такой игрок на поле - это находка, но звезда в тренировочном процессе, почти всегда геморрой и плохой пример для остальных...
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АртурZaСМ
1508656727
Похоже, что в Барсе Неймара от вы.е.пона сдерживал лишь непререкаемый авторитет Месси...
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овертайм
1508656940
что этот нигер себе позволяет?)
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Тони Монтана Б
1508657998
Уважение к тренерам уже не те.
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koli4ka
1508660063
капризная мальчёночка...вай, вай, вай..не убивай.
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84aivengo
1508660211
слишком часты у него конфликты..
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OfaZavr
1508661145
Скоро Эмери будет тренироваться под руководством Неймара))
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3a zenit
1508662680
очень важен комментарий Дзюбы по этому поводу.
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