Источник: между Неймаром и Эмери произошел конфликтный эпизод

В «ПСЖ» произошел неприятный эпизод с участием Неймара и главного тренера Унаи Эмери. Как утверждается, специалист решил провести легкую тренировку для игроков, которые участвовали в победном матче с «Андерлехтом» (4:0) в Лиге чемпионов. После занятий футболисты должны были пройти физиотерапию. Однако Неймар попросил специалиста оставить его на поле, чтобы он мог позаниматься с мячом с игроками, которые не участвовали во встрече с бельгийцами. Эмери отказал в просьбе бразильца. От досады форвард ударил мячом об стенку.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.