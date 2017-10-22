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    Балотелли: «Манчини бесполезно тратит время в «Зените»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли дал оценку работе Роберто Манчини в «Зените». Футболист выразил мнение, что специалист зря тратит время, находясь в этом клубе.

    «Манчини в «Зените»? Он там бесполезно тратит время. Ну и что, что там играет Кришито. Это при чем? Манчини в России — бесполезная трата времени», – заявил футболист.

    Форвард имеет опыт совместной работы с тренером. Ранее Балотелли выступал под началом Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити».

    Источник: Facebook.com

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    22.10.2017 10:48
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 23 октября 2017, 04:27

      Ровно как и ты в Ницце Балотелли в топ клуб тебе надо

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 октября 2017, 00:18

      Наверно от зависти такое говорит....))))

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 22 октября 2017, 22:29

      Зато Балотелли прям молодец, его Ницца что то посасывает неплохо кому не лень

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 22 октября 2017, 19:11

      А нам обязательно знать мнение этого дуболома ?

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 22 октября 2017, 16:13

      Если Манчини выбирает хорошие деньги,то Балотелли не прав.

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:26

      Клоун-клоуном, как его все кроют, а вопрос поднял, над которым многие задумаются....всегда ли надо бежать за бабками...

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 22 октября 2017, 15:16

      Глуповатый комментарий, по мне даже если Манчини тренировал бы мальчишку из детской спортивной школы это не было бы тратой времени, потому что этот мальчишка мог бы стать великим спортсменом, а вот спортсмен рассуждающий как Балотелли великим никогда не станет...

      6
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      Рейтинг: +91

      kanaev 22 октября 2017, 15:15

      Марио???Кто это??На sege по моему игра такая была!!!Там мужик с усами бегал!!Это он что ли???А хули он в Ницце делает???

      -2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 октября 2017, 14:44

      ... сказал нападающий из клуба с 90-й строчки рейтинга УЕФА, который обошёл на пол очка в рейтинге российский Анжи (91-е место) и ниже Ростова. Уж в Ницце то никто даром время не тратит. Ещё пару лет и обойдут БАТЭ Борисов

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 октября 2017, 14:41

      Давайте рассудим трезво и спокойно...Марио ведь во многом прав...Как бы нам не хотелось, но Зенит не станет Грандом на европейской арене, сколько бы не вбрасывали туда средств...Он даже в родном чемпионате, не показывает той игры,которую от него требуют...А Манчини,уж извините, пришел заработать и уйдет почти так же как и румын...Это был его выбор и он его сделал...Но о победах в Лиге Чемпионов , увы даже и мечтать не придется....Да и о победе в Лиге Европы, наверное тоже....Давайте как то будем реальнее...

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > zico2205 22 октября 2017, 14:56

      Ну рановато наверное такие выводы делать, подождем до весны, ваш анализ на чём основан ? Зенит на первой строчке и в чемпионате страны и в группе лиги Европы, это вам хотелось бы по другому, ан нет, лидирует...А все остальные тренеры ради идеи работают, они не заработать пришли в клубы ? Зенит уже выигрывал кубок УЕФА, клуб не станет вторым Реалом , такая цель и не стоит , сейчас по крайней мере, но Зенит показывает достойную игру, одержал много ярких побед именно над грандами футбола и повышает уровень футбола в России !

      4
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      ...
      Рейтинг: +1654

      Кронштадт65 > gosproektikabinet 22 октября 2017, 16:08

      Уж краснодар точно никогда грандом не станет как бы тебе этого не хотелось. Стоит только империи магнита рухнуть посмотрел бы кто будет вкладываться в будущее.

      -1
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