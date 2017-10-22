Балотелли: «Манчини бесполезно тратит время в «Зените»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли дал оценку работе Роберто Манчини в «Зените». Футболист выразил мнение, что специалист зря тратит время, находясь в этом клубе.

«Манчини в «Зените»? Он там бесполезно тратит время. Ну и что, что там играет Кришито. Это при чем? Манчини в России — бесполезная трата времени», – заявил футболист.

Форвард имеет опыт совместной работы с тренером. Ранее Балотелли выступал под началом Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити».