РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

Матч больше был интересен в плане накала страстей, а не игрой. Особенно запомнился полуудар Дзюбы локтем в сторону Вернблума, аж Понтус бедняга упал.
В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). В перерыве встречи был заменен вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев. В первом тайме он получил повреждение, ударившись об штангу, но игру продолжил.
Армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице с 25-ю очками и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на четыре очка.
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.
«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).
Предупреждения: Васин, 5; Фернандес, 12; Акинфеев, 12; Березуцкий А., 30; Вернблум, 67; Натхо, 68; — Мевля, 32; Ригони, 43; Дзюба, 68; Паредес, 68.