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РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

22 октября 2017, 18:25
80

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). В перерыве встречи был заменен вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев. В первом тайме он получил повреждение, ударившись об штангу, но игру продолжил.

Армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице с 25-ю очками и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на четыре очка.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

Предупреждения: Васин, 5; Фернандес, 12; Акинфеев, 12; Березуцкий А., 30; Вернблум, 67; Натхо, 68; — Мевля, 32; Ригони, 43; Дзюба, 68; Паредес, 68.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (80)
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Italian_93
1508686176
Зенит не смог забить, да было 2 момента, хотя думал что должны были выигрывать, только плакаться и покупать игры способны, чудно что пенку в ворота ЦСКА не назначали и удаления не было, только как крысы в спину бить могут
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cska-62
1508686307
В первом тайме только очень качественные защитники «Зенита» не позволили ЦСКА забить. Голевых моментов было, как минимум, два. Питерцы были задавлены полностью, и сумели организовать опасную атаку только на третьей дополнительной минуте матча. ЦСКА применял высокий прессинг и полностью контролировал ход тайма. И почему так не играли с «Базелем»? Совершенно непонятно! Второй тайм прошёл, в общем, в равной борьбе. «Зенит» только был острее. Акинфееву пришлось парировать удар Кокорина в упор. Ну, а так, нулевая ничья справедлива. Никто на победу в матче не наиграл.
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shahor
1508686381
Результат,если положить руку на сердце,по игре.Первый тайм нормально прижали питерцев,во втором ничего толкового не создали.И,конечно,отдельный разговор по Васину.Фактически привёз на ровном месте голешник-спасибо Акинфееву,выручил в очередной раз.Не очень понимаю,что Васин делает в армейском коллективе.
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SPbZenit12
1508686454
Ничья стопроцентная!Никто не наиграл на победу. Первый тайм за ЦСКА, второй за Зенитом.
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3a zenit
1508686546
спасибо ЦСКА за быдло игру которую навязали Зениту!Матч говно,футбола я не увидел.Конец первого тайма и голосование за лучшего игрока-Акинфеев лучший блять-Зенит по воротам даже не ударил-Петросян охуел от таких приколов.Фернандес проебал не только сборную своей выходкой но и приглашения в Европу.Матч реальное говно в котором не было футбола.Победы я ни от кого не ждал.
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Zubo
1508686729
Не будучи глором Зенита скажу что отскочили мы сегодня, признаем честно ребята, так играя в РФПЛ ни одного матча не выиграть, мало что изменилось, а менять нам игру нужно. Посмотрел на игроков Зенита без мяча: стоим , стоим , потом медленно пойдём, остановимся и стоим, стоим. Навес, заброс. Будем надеяться - это временно.. Причём ЦСКА не так силён сегодня как может быть, а у нас всего три-четыре атаки за игру
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BarStep
1508687015
Хамство, невежество, необузданная агрессивность со стороны ЦСКА сегодня преобладала над здравым футболом... Психическая атака на судью в начале матча таких хамло как: березуцкий, натхо, верблум и примкнувших к ним фернандеса и акинфеева возымела свое действо..., вилков дрогнул. Лучше бы свою агрессию ЦСКА выплеснул бы на Базель..., по крайне мере это было бы более оправданно...
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Zenmaster
1508687709
Это не футбол !!!
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OfaZavr
1508688201
Ожидаемый исход, ну а ЦСКА с заслуженной и достойной ничьей.
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Бестолковый
1508690649
Не знаю как остальные, а по мне так показалось, что игроки ЦСКА перед игрой покурили кальян. Если быть последовательным и вспомнить матч Спартак - Амкар, то там за возмущение амкаровца тот получил ЖК. Значит судья должен был наградить карточками почти весь состав ЦСКА. Грубая, я бы даже сказал хамская игра в исполнении игроков цска не позволила сегодня нам увидеть интересный матч. Судья как всегда проглотил, ведь этож ЦСКА, Как можно??? А по делу, можно было в совокупности показать пару КК цск..овцам. Похож сегодня ЦСКА решил свой непрофессионализм скомпенсировать хамством.
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