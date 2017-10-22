РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). В перерыве встречи был заменен вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев. В первом тайме он получил повреждение, ударившись об штангу, но игру продолжил.

Армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице с 25-ю очками и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на четыре очка.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

Предупреждения: Васин, 5; Фернандес, 12; Акинфеев, 12; Березуцкий А., 30; Вернблум, 67; Натхо, 68; — Мевля, 32; Ригони, 43; Дзюба, 68; Паредес, 68.

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