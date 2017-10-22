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    РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью

    В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). В перерыве встречи был заменен вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев. В первом тайме он получил повреждение, ударившись об штангу, но игру продолжил.

    Армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице с 25-ю очками и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на четыре очка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.

    «Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 70), Кокорин, Полоз (Дзюба, 58).

    Предупреждения: Васин, 5; Фернандес, 12; Акинфеев, 12; Березуцкий А., 30; Вернблум, 67; Натхо, 68; — Мевля, 32; Ригони, 43; Дзюба, 68; Паредес, 68.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 18:25
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 октября 2017, 01:07

      Матч больше был интересен в плане накала страстей, а не игрой. Особенно запомнился полуудар Дзюбы локтем в сторону Вернблума, аж Понтус бедняга упал.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:52

      Этой ничьей Зенит выиграл. Сейчас ему по-барабану какая-то конюшня.

      2
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 22 октября 2017, 21:08

      Значит чемпионская гонка продолжается. Желаю всем болельщикам увлекательной концовки.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 октября 2017, 21:01

      Результат закономерный. Никто не хотел умирать на поле.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 22 октября 2017, 20:57

      Унылый матч, бодались, пинались, а игры как таковой ни у одной из команд не увидели. Функциональный спад... - может быть, но пока грустно.

      3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 октября 2017, 20:54

      после Эвертон-Арсенал включил наш Зенит -ЦСКА. хватило 15 минут, чтобы переключить обратно на кур с Ливерпулем.

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 октября 2017, 20:49

      Опять "равна игра"..и толку ни хера...(

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2017, 20:25

      Очень грубая игра ! Кони ноги с мячом попутали ! Зенит пешком ходил ! Просрали шанс оторваться !

      4
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 22 октября 2017, 20:13

      Результат закономерен, 0-0 или 1-1 потолок. Скучная и не интересная игра. После 1-го тайма даже думал как бы не проиграть... Но армейцы выдохлись. Удивила только грубая игра ЦСКА. А так же волейбол... Игроки ЦСКА за матч раз 5 железно сыграли руками,Берёза аж 3 раза в своей штрафной как заправский волейболист сыграл. Гордюшенко так вообще Ивановичу блок поставил при подаче с фланга,хз куда смотрел судья.Ну в общем грех на это жаловаться,один хрен с такой игрой не на что рассчитывать было в этом матче,сами виноваты

      5
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      Рейтинг: +12443

      Вомбат 22 октября 2017, 20:12

      Кальян они не курили, они сливали Базелю чтобы сберечь силы на Зенит. И что показали? Двадцать пять раз игру рукой (во втором тайме) и сто двадцать пять раз сыграли сопернику в кость. Да, Зенит тоже был так же плох, как и с Арсеналом, и это явно функциональный спад. Но футбол ЦСКА сегодня - это был антифутбол. Позор!!!

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