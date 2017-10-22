«Малага» – единственная команда в чемпионате Испании, которой не забивал Луис Суарес

«Барселона» в 9-м туре примеры на своем поле провела матч с «Малагой». Каталонцы одержали победу во встрече со счетом 2:0. В составе хозяев 83 минуты на поле провел Луис Суарес, но отличиться не сумел. «Малага» остается единственной командой в примере, которой уругваец не забивал. В общей сложности Суарес сыграл против этого клуба пять матчей, в которых нанес 11 ударов.

В текущем сезоне нападающий в шести матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал одну результативную передачу.