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    Хохлов: «Ничья с «Рубином» в Казани – не самый плохой результат. Не скрою, что доволен»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после матча 14-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Специалист подчеркнул, что доволен добытым в Казани одним очком.

    «Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у «Рубина» были явные моменты, но нас выручил Шунин. Не буду скрывать, что доволен.

    Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что «Динамо» потеряло концентрацию. Но мы подустали», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    После этой встречи бело-голубые набрали 14 очков и продолжат находиться в зоне стыковых матче – на 13-м месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 октября 2017, 19:28

      То тур аутсайдеров,то ничей.

      1
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 19:16

      Ясень пень вам бы в вышке остаться, а без денег это сложно. За каждое очко боретесь.

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