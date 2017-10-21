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  • Хохлов: «Ничья с «Рубином» в Казани – не самый плохой результат. Не скрою, что доволен»

Хохлов: «Ничья с «Рубином» в Казани – не самый плохой результат. Не скрою, что доволен»

21 октября 2017, 18:49
2

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после матча 14-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Специалист подчеркнул, что доволен добытым в Казани одним очком.

«Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у «Рубина» были явные моменты, но нас выручил Шунин. Не буду скрывать, что доволен.

Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что «Динамо» потеряло концентрацию. Но мы подустали», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

После этой встречи бело-голубые набрали 14 очков и продолжат находиться в зоне стыковых матче – на 13-м месте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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Skrudg
1508602578
Ясень пень вам бы в вышке остаться, а без денег это сложно. За каждое очко боретесь.
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Gullit 76
1508603325
То тур аутсайдеров,то ничей.
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