Хохлов: «Ничья с «Рубином» в Казани – не самый плохой результат. Не скрою, что доволен»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после матча 14-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Специалист подчеркнул, что доволен добытым в Казани одним очком.

«Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у «Рубина» были явные моменты, но нас выручил Шунин. Не буду скрывать, что доволен.

Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что «Динамо» потеряло концентрацию. Но мы подустали», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

После этой встречи бело-голубые набрали 14 очков и продолжат находиться в зоне стыковых матче – на 13-м месте.