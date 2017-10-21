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    Дриусси не полетел с «Зенитом» в Москву на матч с ЦСКА

    «Зенит» вылетел в Москву, где в воскресенье в рамках 14-го тура РФПЛ проведет матч против ЦСКА.

    Примечательно, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини оставил в Санкт-Петербурге нападающего Себастьяна Дриусси.

    Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.

    Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

    Поединок ЦСКА – «Зенит» состоится завтра, 22 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.10.2017 18:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 октября 2017, 00:23

      Не полетел. Он на Сапсане поедет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 22 октября 2017, 00:12

      ничейка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 21:28

      Зенит на матч ЛЕ выпускает легов, а на главные, внутреннего чемпа, своих бережет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 октября 2017, 19:48

      друся чет сдал сильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 21 октября 2017, 19:44

      Дриусси пока не впечатляет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 октября 2017, 19:23

      С конкурентами Зенит играет сильнее - должны победить!Жду интересный обоюдоострый матч.

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 21 октября 2017, 19:11

      Мы и без Дриусси выиграем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 18:56

      Нормально, коней должны победить и таким подбором нападающих.

      -2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 18:54

      Зенит, конечно, может позволить себе такую роскошь!...
      Вообще не понятно применение такого игрока с не слабым контрактом... То до замены, то с замены, то сидит всю игру... Вроде без травм... Как-то не рентабельно...

      3
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