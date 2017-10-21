Дриусси не полетел с «Зенитом» в Москву на матч с ЦСКА

«Зенит» вылетел в Москву, где в воскресенье в рамках 14-го тура РФПЛ проведет матч против ЦСКА.

Примечательно, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини оставил в Санкт-Петербурге нападающего Себастьяна Дриусси.

Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Поединок ЦСКА – «Зенит» состоится завтра, 22 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.