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Дриусси не полетел с «Зенитом» в Москву на матч с ЦСКА

21 октября 2017, 18:40
9

«Зенит» вылетел в Москву, где в воскресенье в рамках 14-го тура РФПЛ проведет матч против ЦСКА.

Примечательно, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини оставил в Санкт-Петербурге нападающего Себастьяна Дриусси.

Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Поединок ЦСКА – «Зенит» состоится завтра, 22 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (9)
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insider_retro
1508601280
Зенит, конечно, может позволить себе такую роскошь!... Вообще не понятно применение такого игрока с не слабым контрактом... То до замены, то с замены, то сидит всю игру... Вроде без травм... Как-то не рентабельно...
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Skrudg
1508601405
Нормально, коней должны победить и таким подбором нападающих.
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Зенит 12
1508602318
Мы и без Дриусси выиграем
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Gullit 76
1508603032
С конкурентами Зенит играет сильнее - должны победить!Жду интересный обоюдоострый матч.
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isa361
1508604275
Дриусси пока не впечатляет...
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3a zenit
1508604533
друся чет сдал сильно.
Ответить
paracetamol
1508610533
Зенит на матч ЛЕ выпускает легов, а на главные, внутреннего чемпа, своих бережет.
Ответить
Garrincha58
1508620354
ничейка
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APchelov
1508620989
Не полетел. Он на Сапсане поедет.
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