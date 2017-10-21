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    Кучук – о матче с «Тосно»: «Все думают, что команду можно создать за неделю-две. Я так не считаю»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук считает, что желто-синие достигли положительного результата в выездном матче 14-го тура РФПЛ с «Тосно» (1:1). По мнению специалиста, невозможно создать боеспособный коллектив за короткий промежуток времени.

    «Тосно» попытался продавить нас за счет силового единоборства, доставкой верхом мяча на центральных нападающих, которые продавливали линию защиты.

    Мы боролись за результат, потому что можно иметь преимущество, а результата – нет. Это положительный результат.

    Все придет, всему свое время. Все считают, что команда может создаться за неделю, за две, но я так не считаю. Мы идем своим путем.

    Благодарен команде, что она не пала духом, включила скорости после перерыва и пыталась играть на победу», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 октября 2017, 18:13

      Ты об этом спроси у КББ!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 21 октября 2017, 17:36

      Кто, ктооо Кучука в Ростов взял, зааачем? Он уже отмазываться начал... и так будет до конца чемпионата, пока Ростов и вовсе не вылетит, лучше бы Карпина пригласили, дали Валере поработать.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 16:53

      Все думают, что Бердыев уже создал команду, а ты можешь только ее развалить. Сегодня тупо повезло с пенальти, а то бы 4-е поражение подряд.

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