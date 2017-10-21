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  • Кучук – о матче с «Тосно»: «Все думают, что команду можно создать за неделю-две. Я так не считаю»

Кучук – о матче с «Тосно»: «Все думают, что команду можно создать за неделю-две. Я так не считаю»

21 октября 2017, 16:16
3

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук считает, что желто-синие достигли положительного результата в выездном матче 14-го тура РФПЛ с «Тосно» (1:1). По мнению специалиста, невозможно создать боеспособный коллектив за короткий промежуток времени.

«Тосно» попытался продавить нас за счет силового единоборства, доставкой верхом мяча на центральных нападающих, которые продавливали линию защиты.

Мы боролись за результат, потому что можно иметь преимущество, а результата – нет. Это положительный результат.

Все придет, всему свое время. Все считают, что команда может создаться за неделю, за две, но я так не считаю. Мы идем своим путем.

Благодарен команде, что она не пала духом, включила скорости после перерыва и пыталась играть на победу», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Ростов Кучук Леонид
Комментарии (3)
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paracetamol
1508594001
Все думают, что Бердыев уже создал команду, а ты можешь только ее развалить. Сегодня тупо повезло с пенальти, а то бы 4-е поражение подряд.
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rostik-100
1508596564
Кто, ктооо Кучука в Ростов взял, зааачем? Он уже отмазываться начал... и так будет до конца чемпионата, пока Ростов и вовсе не вылетит, лучше бы Карпина пригласили, дали Валере поработать.
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Таганский
1508598785
Ты об этом спроси у КББ!!
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