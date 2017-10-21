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    Заболотный и Труйич сыграют в атаке у «Тосно», Думбия и Дядюн выйдут на острие у «Ростова»

    «Тосно» и «Ростов» определились со стартовыми составами на встречу 14-го тура РФПЛ.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков, Труйич.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.

    Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Что случится в новом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    Источник: РПЛ

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    21.10.2017 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 октября 2017, 14:02

      Калачев, значит, травмирован! Хоть перед матчем сказали, а то никаких статей по этому поводу! Тогда удачи и ВЕЗЕНИЯ Ростову!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 октября 2017, 13:37

      Видимо Кучук "списал со счетов" Калачева! Будет опять на везение рассчитывать! Больше нет слов!

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