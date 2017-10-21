Заболотный и Труйич сыграют в атаке у «Тосно», Думбия и Дядюн выйдут на острие у «Ростова»

«Тосно» и «Ростов» определились со стартовыми составами на встречу 14-го тура РФПЛ.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков, Труйич.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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