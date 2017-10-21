Конте: «Боюсь, что Фабрегас будет единственным нашим опытным хавбеком в игре с «Уотфордом»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте выразил опасение, что в матче девятого тура АПЛ против «Уотфорда» средняя линия его команды не будет полностью укомплектована. Виной тому мелкие повреждения футболистов после игры среди недели в Лиге чемпионов.

«Надеюсь, что в последние часы перед матчем нам удастся что-то сделать в плане восстановления. При плохом раскладе может статься так, что Сеск Фабрегас будет нашим единственным хавбеком с опытом», – сказал итальянец.

«Челси» сыграет с «Уотфордом» в 14:30 по Москве 21 октября.