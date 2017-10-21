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    Конте: «Боюсь, что Фабрегас будет единственным нашим опытным хавбеком в игре с «Уотфордом»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте выразил опасение, что в матче девятого тура АПЛ против «Уотфорда» средняя линия его команды не будет полностью укомплектована. Виной тому мелкие повреждения футболистов после игры среди недели в Лиге чемпионов.

    «Надеюсь, что в последние часы перед матчем нам удастся что-то сделать в плане восстановления. При плохом раскладе может статься так, что Сеск Фабрегас будет нашим единственным хавбеком с опытом», – сказал итальянец.

    «Челси» сыграет с «Уотфордом» в 14:30 по Москве 21 октября.

    Источник: The Sun

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    21.10.2017 08:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 21 октября 2017, 16:35

      Конте догадливый

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    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 21 октября 2017, 13:48

      Да и так должны обыгрывать Уотфорд на классе!

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