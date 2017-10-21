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  • На ЧМ-2018 могут приехать более тысячи футбольных хулиганов из Англии

На ЧМ-2018 могут приехать более тысячи футбольных хулиганов из Англии

21 октября 2017, 08:07
29

Как сообщает Mirror, к лету следующего года истечет срок невыезда заграницу у 1200 английских футбольных хулиганов, ранее наказанных за неподобающее поведение во время спортивных мероприятий.

Есть сведения, что существенная доля из этого количества планирует посетить ЧМ-2018 в России. Если раньше у них на время крупных спортивных соревнованиях отбирали паспорта, то следующим летом этого делать уже не будут.

Напомним, что на Евро-2016 имели место столкновения между российскими и английскими болельщиками.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Комментарии (29)
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yorgenbarenz
1508563505
Здесь им покажут козью харю.Им и полякам полезнее будет посидеть у телевизора,чем выёживаться в России.
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Manilov
1508565361
Конечно навалять интервентам - это правильно и честно. Однако ж не хотелось бы таких происшествий на ЧМ. Ибо опять всё вывернут так, что русские дикари избили невинных туристов, которые какают карамельками и писяют радугой.
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alex kidn
1508567844
Пусть будет хоть одно ЧП и всех в Магадан
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Dimonadze
1508567977
СМИ как могут подогревают негатив в отношениях между англичанам и русскими. Кому-то очень нужен конфликт крупный на ЧМ
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aaaaahhhh
1508568101
у нас на севере бараки после ГУЛАГа до сих пор ни кем не заселены.
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Полная Канистра
1508570052
они это всё специально сделали что бы нам подлянку сделать и провокации чтобы потом на опять нас обвинить на весь мир какие мы варвары жестокие нам на этот случай их заранее предупредить до начала ЧМ за малейшее нарушение сажать и обратно отправлять
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OfaZavr
1508571183
у таких не только паспорт отбирать нужно, а контролировать их передвижения.
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pavzhkin
1508573722
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://sim.pro.vn/Im
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Boozman
1508579031
Я, конечно, не сторонник теорий заговора, но вполне возможно, что здесь попахивает провокацией. Если они начнут быковать, наши силовики их, конечно же, усмирят. А их пресса начнёт выставлять это как "очередной акт агрессии против невинных английских болельщиков". Надеюсь, что это всего лишь моя параноидальная мысль и не более того
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3a zenit
1508579668
всё пройдёт тихо и мирно,"мы не Европа"...
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