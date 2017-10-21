На ЧМ-2018 могут приехать более тысячи футбольных хулиганов из Англии

Как сообщает Mirror, к лету следующего года истечет срок невыезда заграницу у 1200 английских футбольных хулиганов, ранее наказанных за неподобающее поведение во время спортивных мероприятий.

Есть сведения, что существенная доля из этого количества планирует посетить ЧМ-2018 в России. Если раньше у них на время крупных спортивных соревнованиях отбирали паспорта, то следующим летом этого делать уже не будут.

Напомним, что на Евро-2016 имели место столкновения между российскими и английскими болельщиками.