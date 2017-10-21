Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На ЧМ-2018 могут приехать более тысячи футбольных хулиганов из Англии

    Как сообщает Mirror, к лету следующего года истечет срок невыезда заграницу у 1200 английских футбольных хулиганов, ранее наказанных за неподобающее поведение во время спортивных мероприятий.

    Есть сведения, что существенная доля из этого количества планирует посетить ЧМ-2018 в России. Если раньше у них на время крупных спортивных соревнованиях отбирали паспорта, то следующим летом этого делать уже не будут.

    Напомним, что на Евро-2016 имели место столкновения между российскими и английскими болельщиками.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 22 октября 2017, 00:33

      Пусть застрахуются у себя там от переломов)) напугали.Хоть лавэ заработают хулиганы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 21 октября 2017, 16:15

      Добро пожаловать!!!! Встретят не как в гостях, когда показывали как надо вести. Встретим как ХОЗЯЕВА, которые не позволят гостям вести себя как хозяевам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3861

      Кинстифа 21 октября 2017, 14:16

      Россия Вам не Франция. где вас не трогали менты. тут всё по другому будет. если борзеть начнете, а местные только добавят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 октября 2017, 13:41

      давайте их не пустим..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 октября 2017, 12:54

      всё пройдёт тихо и мирно,"мы не Европа"...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 21 октября 2017, 12:43

      Я, конечно, не сторонник теорий заговора, но вполне возможно, что здесь попахивает провокацией. Если они начнут быковать, наши силовики их, конечно же, усмирят. А их пресса начнёт выставлять это как "очередной акт агрессии против невинных английских болельщиков". Надеюсь, что это всего лишь моя параноидальная мысль и не более того

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Boozman 21 октября 2017, 13:40

      Это не просто мысль, так оно и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      SanInstructor 21 октября 2017, 12:29

      R.I.P.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://sim.pro.vn/Im

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > pavzhkin 21 октября 2017, 12:38

      Мозги накачай себе пес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 21 октября 2017, 10:44

      ОМОНу про это сказали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 октября 2017, 10:34

      вот не повезёт им, если выёживаться будут)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11