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  • Прибыль Галицкого от «Магнита» за квартал упала более чем на половину

Прибыль Галицкого от «Магнита» за квартал упала более чем на половину

20 октября 2017, 20:11
23

Финансовые проблемы начинает испытывать владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. По информации «Ведомостей», прибыль от сети магазинов «Магнит», акционером которой является бизнесмен, за последний квартал упала на 53,3%.

В денежном эквиваленте потери составили 6,9 миллиардов рублей. Из-за этого значительно подешевели и акции «Магнита» на Лондонской фондовой бирже.

При этом отметим, что инфраструктура «Краснодара» продолжает развиваться. Так, возле его стадиона недавно был разбит зеленый парк.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (23)
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Skrudg
1508520195
Есть инфо, что магнит купил Холлидей. Соответственно необходимо занизить входящий транш.
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dok66
1508520934
Прибыль упала ! Активы выросли !
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UmbroDon
1508522367
Пятёрочка вытесняет Магнит!
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mihail200606
1508525614
И поэтому Краснодар стал херово играть, игроки расстроились. И Шалимов тоже .. Не софсем футбольная новость..
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Taps
1508528614
Не накручивай цены, уважай людей, тогда будут к тебе в магазины ходить.
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СЛАВА 81
1508530280
Просрочку продавал , вот покупатели и не ходят.
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Karakush
1508530974
Классная футбольная новость! Если имелось ввиду, что это как-то скажется на фк Краснодар, то вряд ли. Зачем такая новость на сайте о футболе не понятно
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xapaycm
1508554665
Новость не о чем, тем более без остальных фактов. Это к примеру если стабильная зарплата, а я выиграл в этом месяце в лотерею, то в следующем месяце мои доходы упадут, но это не значит, что я обнищал. Ещё прикольнее новость про сад. Это то как с футболом связано. Дубов выращивать?
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sochi-2013
1508564273
Такие цены загнул, что народ мимо пошел. Вчера брал сметану- упаковка полегчала на 140гр, а цена поднялась на 3 р ???????
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plehanov6
1508571168
Надо зайти в магнит, купить булочку хлеба! А то, не дай Бог, краснодару писец придет!
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