Прибыль Галицкого от «Магнита» за квартал упала более чем на половину

Финансовые проблемы начинает испытывать владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. По информации «Ведомостей», прибыль от сети магазинов «Магнит», акционером которой является бизнесмен, за последний квартал упала на 53,3%.

В денежном эквиваленте потери составили 6,9 миллиардов рублей. Из-за этого значительно подешевели и акции «Магнита» на Лондонской фондовой бирже.

При этом отметим, что инфраструктура «Краснодара» продолжает развиваться. Так, возле его стадиона недавно был разбит зеленый парк.