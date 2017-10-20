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    Прибыль Галицкого от «Магнита» за квартал упала более чем на половину

    Финансовые проблемы начинает испытывать владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. По информации «Ведомостей», прибыль от сети магазинов «Магнит», акционером которой является бизнесмен, за последний квартал упала на 53,3%.

    В денежном эквиваленте потери составили 6,9 миллиардов рублей. Из-за этого значительно подешевели и акции «Магнита» на Лондонской фондовой бирже.

    При этом отметим, что инфраструктура «Краснодара» продолжает развиваться. Так, возле его стадиона недавно был разбит зеленый парк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 20:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +265

      releboy 22 октября 2017, 15:52

      А у нас закрылась куча "Дикси", которые теперь стали "Магнитами". Правильно: прибыль упала в 2 раза из-за капиталовложений в развитие сети, а сеть в 2 раза выросла. Теперь прибыль попрет...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 октября 2017, 11:06

      Я вам скажу по чему?По тому,что по Краснодарскому краю появился конкурент Магниту.«Пятёрочка» — сеть продуктовых супермаркетов!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 октября 2017, 13:51

      Нормальный магазин..Захожу,беру водочку белорусскою по 250р.за поллитра. Продавщицы тоже нормуль.. Нормальный магазин..Даже отличный!! Галицкий в футбол вкладывается. А где пятёрочки,дикси,перекрёстки? Да я теперь из принципа буду в Магнит ходить.. Кажется мне,что те кто строит стадионы на свои деньги,а не от газа и бензина,как то остаются не понятыми..

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 10:36

      Нечего тухлятиной торговать. Сейчас фермерские магазины развелись, все свежее и прямо от производителя.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 октября 2017, 10:32

      Надо зайти в магнит, купить булочку хлеба! А то, не дай Бог, краснодару писец придет!

      1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 21 октября 2017, 09:46

      ...зачем это нам пишете???

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 21 октября 2017, 08:37

      Такие цены загнул, что народ мимо пошел. Вчера брал сметану- упаковка полегчала на 140гр, а цена поднялась на 3 р ???????

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 октября 2017, 07:42

      вот это новость...

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      Рейтинг: +504

      xapaycm 21 октября 2017, 05:57

      Новость не о чем, тем более без остальных фактов.
      Это к примеру если стабильная зарплата, а я выиграл в этом месяце в лотерею, то в следующем месяце мои доходы упадут, но это не значит, что я обнищал.
      Ещё прикольнее новость про сад. Это то как с футболом связано. Дубов выращивать?

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 20 октября 2017, 23:41

      Пятерочка просто поднимается.

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