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    Хомуха ждет реабилитации ЦСКА за провал с «Базелем» в матче с «Зенитом»

    Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы своих прежних команд в очной встрече, которая пройдет в воскресенье. По словам экс-футболиста, явным фаворитом является «Зенит», но столичные футболисты тоже имеют свои плюсы перед этой встречей.

    «На первый взгляд очевидными фаворитами в предстоящем матче являются петербуржцы. Сине-бело-голубые сильнее и по составу, и по качеству игры. Однако ЦСКА точно навяжет борьбу команде Роберто Манчини.

    Во-первых, армейцам необходимо реабилитироваться за провальную игру с «Базелем». Во-вторых, на стороне красно-синих домашние трибуны. Стоит ожидать очень интересного противостояния двух принципиальных соперников, для которых важно набрать как можно больше очков в первой части РФПЛ, чтобы уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

    Обе команды провели довольно трудные матчи в еврокубковых турнирах. У «Зенита» было на один день меньше на отдых, однако преимущества с точки зрения физического состояния у футболистов ЦСКА не будет. У петербуржцев намного длиннее скамейка — у них два практически равноценных состава, больше простора для ротации.

    Что касается атаки, то здесь сине-бело-голубые выглядят явно предпочтительнее. Молодые нападающие ЦСКА пока выступают слишком нестабильно, а Витиньо и Оланаре нечасто радуют успешными действиями в атаке», — считает Хомуха.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

    Источник: Известия

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    20.10.2017 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +60

      pul 20 октября 2017, 09:51

      порвём бомжей...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 октября 2017, 09:39

      Ну если оборона и вратарь у хозяев не провалится,то на ничью можно надеяться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 20 октября 2017, 08:11

      Ну посмотрим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 октября 2017, 08:01

      Да

      1
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