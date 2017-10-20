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  • Хомуха ждет реабилитации ЦСКА за провал с «Базелем» в матче с «Зенитом»

Хомуха ждет реабилитации ЦСКА за провал с «Базелем» в матче с «Зенитом»

20 октября 2017, 06:05
4

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы своих прежних команд в очной встрече, которая пройдет в воскресенье. По словам экс-футболиста, явным фаворитом является «Зенит», но столичные футболисты тоже имеют свои плюсы перед этой встречей.

«На первый взгляд очевидными фаворитами в предстоящем матче являются петербуржцы. Сине-бело-голубые сильнее и по составу, и по качеству игры. Однако ЦСКА точно навяжет борьбу команде Роберто Манчини.

Во-первых, армейцам необходимо реабилитироваться за провальную игру с «Базелем». Во-вторых, на стороне красно-синих домашние трибуны. Стоит ожидать очень интересного противостояния двух принципиальных соперников, для которых важно набрать как можно больше очков в первой части РФПЛ, чтобы уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

Обе команды провели довольно трудные матчи в еврокубковых турнирах. У «Зенита» было на один день меньше на отдых, однако преимущества с точки зрения физического состояния у футболистов ЦСКА не будет. У петербуржцев намного длиннее скамейка — у них два практически равноценных состава, больше простора для ротации.

Что касается атаки, то здесь сине-бело-голубые выглядят явно предпочтительнее. Молодые нападающие ЦСКА пока выступают слишком нестабильно, а Витиньо и Оланаре нечасто радуют успешными действиями в атаке», — считает Хомуха.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Хомуха Дмитрий
Комментарии (4)
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Александр ЗА
1508475660
Да
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DQ1
1508476284
Ну посмотрим...
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nemolod
1508481589
Ну если оборона и вратарь у хозяев не провалится,то на ничью можно надеяться!
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pul
1508482293
порвём бомжей...
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