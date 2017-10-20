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    Защитник «Русенборга»: «Ригони был прекрасен»

    Защитник «Русенборга» Биргер Мелинг подвел итог поражению от «Зенита» (1:3) в игре 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    «Нельзя быть счастливым, когда ты проигрываешь. Мы плохо начали встречу. Потом удалось выравнять игру, но, к сожалению, не смогли завершить матч с положительным результатом.

    По поводу хет-трика Ригони скажу, что аргентинец прекрасен. Он забил три мяча. Это показывает его высокий уровень.

    Мы сражались с сильной командой и не добились нужного результата. Приедем домой, посмотрим матч, разберем все наши ошибки и станем лучше.

    Сложно сравнивать «Реал Сосьедад» и «Зенит». Обе команды очень квалифицированны. В играх с ними мы показали себя не с лучшей стороны. Будем стараться играть лучше. Мы должны учиться на таких поединках. В декабре в ответном матче покажем, на что мы способны», — сказал 22-летний норвежец.

    Ранее главный тренер норвежского клуба Каре Ингебритсен отметил прогресс российского футбола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 00:45
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