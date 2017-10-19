Игроки «Локомотива» Эдер и Фернандеш получили вызов в сборную Португалии

Игроки «Локомотива» Эдер и Мануэль Фернандеш попали в расширенный список сборной Португалии на товарищеские матчи, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщил официальный аккаунт московского клуба в твиттере.

10-го ноября чемпионы Европы сыграют с командой Саудовской Аравии, 14-го – с со сборной США.

Ожидается, что главный тренер Фернанду Сантуш объявит окончательную заявку позже.

Напомним, сегодня «Локомотив» сыграет с «Шерифом» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.