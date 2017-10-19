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    Игроки «Локомотива» Эдер и Фернандеш получили вызов в сборную Португалии

    Игроки «Локомотива» Эдер и Мануэль Фернандеш попали в расширенный список сборной Португалии на товарищеские матчи, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщил официальный аккаунт московского клуба в твиттере.

    10-го ноября чемпионы Европы сыграют с командой Саудовской Аравии, 14-го – с со сборной США.

    Ожидается, что главный тренер Фернанду Сантуш объявит окончательную заявку позже.

    Напомним, сегодня «Локомотив» сыграет с «Шерифом» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.10.2017 20:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 20 октября 2017, 12:33

      Претензия Фернандеша не осталась без внимания...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 10:50

      заслуженно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 октября 2017, 00:24

      ну а чего не вызвать главная задача уже выполнена

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 19 октября 2017, 22:10

      Ману этого заслуживает с прошлого года.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 19 октября 2017, 21:06

      давайте седня каждый по дублю и вы в сборной

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