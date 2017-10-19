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  • Лига Европы. «Зенит» обыграл «Русенборг», Хосе оформил покер в ворота «Вардара»

Лига Европы. «Зенит» обыграл «Русенборг», Хосе оформил покер в ворота «Вардара»

19 октября 2017, 21:50
27

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит»«Русенборг» закончилась со счетом 3:1. На счету Эмилиано Ригони хет-трик, Пал-Андре Хелланд забил один гол.

«Реал Сосьедад» крупно обыграл «Вардар».

Лига Европы. Группа L. 3-й тур

Зенит (Россия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Ригони, 2; 2:0 – Ригони, 69; 3:0 – Ригони, 75; 3:1 – Хелланд, 88.

Вардар (Македония) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 12; 0:2 – Хосе, 34; 0:3 – Хосе, 42; 0:4 – Хосе, 55; 0:5 – Хосе, 59; 0:6 – ла Белья, 90.

Календарь Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Русенборг Вардар Реал Сосьедад
Комментарии (27)
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insider_retro
1508439151
Хосе сразу стал претендентом на всякие статистические подиумы по итогам недели!!! Наработал!!!
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4agaaa
1508439158
Зенит, с уверенной победой! Хорошая, стабильная игра в ЛЕ!!! Питер приносит очередные очки в копилку России!
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BRO_football
1508439358
Молодцы Зенит. Единственный клуб России на международной арене за который не стыдно.
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VVM1964
1508439367
ЗЕНИТ , С ПОБЕДОЙ , МОЖНО БЫЛО И БОЛЬШЕ НАКОЛОТИТЬ , НО ПЕРЕД МАТЧЕМ С ЦСКА НЕЗАЧЕМ БЫЛО " Ж... РВАТЬ " - В ОБЩЕМ ОЖИДАЕМО .
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Mr Rikko
1508439428
Нууусс, всех с победой! Спокойно и уверенно! Теперь ждем победы от паровозов!
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rostik-100
1508439608
Жаль, что не в этом году три команды от России играют в Лиге Чемпионов, хотелось бы там и Зенит видеть, групповой турнир Лиги Европы, конечно, не для Зенита.
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Zenit_72
1508439612
Ну какая ж красота а!!! Треху отгрузили， спартачи вообще 5 отвалили. Жаль только ЦСКА. Но там по ходу игры беспросветно было. В общем ура товарищи!
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paracetamol
1508439660
Зенит - чемпион, Кубок Лиги выиграет он!
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Italian_93
1508439749
Счет крупнее должен был быть, Спартак радует, Локо точно 3 очка возмет, а конину на скотобойню пора
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Сармат Ростов
1508441326
Мои поздравления болельщикам Зенита!!! И не нужно после таких матчей пузами мериться, кто круче: Зенит, Локомотив или "Спартак". Здесь мы все болеем за Россию!!! Ещё раз поздравления Зениту и хорошей игры Локомотиву!!!
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