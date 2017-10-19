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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Русенборг», Хосе оформил покер в ворота «Вардара»

    Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит»«Русенборг» закончилась со счетом 3:1. На счету Эмилиано Ригони хет-трик, Пал-Андре Хелланд забил один гол.

    «Реал Сосьедад» крупно обыграл «Вардар».

    Лига Европы. Группа L. 3-й тур

    Зенит (Россия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ригони, 2; 2:0 – Ригони, 69; 3:0 – Ригони, 75; 3:1 – Хелланд, 88.

    Вардар (Македония) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 12; 0:2 – Хосе, 34; 0:3 – Хосе, 42; 0:4 – Хосе, 55; 0:5 – Хосе, 59; 0:6 – ла Белья, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 21:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 октября 2017, 00:21

      Ждём продолжения в круге втором !

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 октября 2017, 22:28

      Мои поздравления болельщикам Зенита!!! И не нужно после таких матчей пузами мериться, кто круче: Зенит, Локомотив или "Спартак". Здесь мы все болеем за Россию!!! Ещё раз поздравления Зениту и хорошей игры Локомотиву!!!

      4
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      Рейтинг: +4086

      raritet 19 октября 2017, 22:19

      Все нормально, не понравилось только что Ригони с Дриусси игнорировали командные действия. если бы не эта деталь , счет мог быть крупнее. теперь удачи Нашему Паровозику.

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 22:02

      Счет крупнее должен был быть, Спартак радует, Локо точно 3 очка возмет, а конину на скотобойню пора

      -1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 19 октября 2017, 22:01

      Зенит - чемпион, Кубок Лиги выиграет он!

      3
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > paracetamol 19 октября 2017, 22:06

      ЧЕМПИОН КОЛХОЗА!!!

      0
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат > paracetamol 19 октября 2017, 22:10

      Вам приснилось, что Зенит - английская команда? Ведь это в Англии Кубок Лиги. А в Европе - Лига Европы, в которой играют команды посильнее Зенита.

      1
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 19 октября 2017, 22:00

      Ну какая ж красота а!!! Треху отгрузили， спартачи вообще 5 отвалили. Жаль только ЦСКА. Но там по ходу игры беспросветно было. В общем ура товарищи!

      6
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 19 октября 2017, 22:00

      Жаль, что не в этом году три команды от России играют в Лиге Чемпионов, хотелось бы там и Зенит видеть, групповой турнир Лиги Европы, конечно, не для Зенита.

      7
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > rostik-100 19 октября 2017, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы о чем? Зениту в ЛЧ делать нечего с такой колхозной игрой только и играть с русенборгами если бы не ошибки норвежцев капец Зениту опять бы или ничья или поражение весь матч Русенборг играл как у себя дома владел мячом намного солиднее зенитовцев жаль что не выиграли

      -4
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат > Garrincha58 19 октября 2017, 22:11

      вас сюда не звали, идите на свои незалежные сайты и там пишите свои посты на мове.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 октября 2017, 21:58

      Красиво порадовали хорошей игрой и результатом. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 19 октября 2017, 21:57

      Нууусс, всех с победой! Спокойно и уверенно! Теперь ждем победы от паровозов!

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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 19 октября 2017, 21:55

      Молодцы Зенит. Единственный клуб России на международной арене за который не стыдно.

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