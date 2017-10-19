Лига Европы. «Зенит» обыграл «Русенборг», Хосе оформил покер в ворота «Вардара»

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончилась со счетом 3:1. На счету Эмилиано Ригони хет-трик, Пал-Андре Хелланд забил один гол.

«Реал Сосьедад» крупно обыграл «Вардар».

Лига Европы. Группа L. 3-й тур

Зенит (Россия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Ригони, 2; 2:0 – Ригони, 69; 3:0 – Ригони, 75; 3:1 – Хелланд, 88.

Вардар (Македония) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 12; 0:2 – Хосе, 34; 0:3 – Хосе, 42; 0:4 – Хосе, 55; 0:5 – Хосе, 59; 0:6 – ла Белья, 90.

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