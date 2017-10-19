Лига Европы. «Лацио» одолел «Ниццу» благодаря голу Милинковича-Савича

Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Ницца» – «Лацио» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе хозяев отличился Марио Балотелли. За римлян забили Фелипе Кайседо и дважды Сергей Милинкович-Савич.

Параллельный матч «Зюлте-Варегем» – «Витесс» закончился со счетом 1:1.

Лига Европы. Группа K. 3-й тур

Ницца (Франция) – Лацио (Италия) – 1:3 (1:1)

Гол: 1:0 – Балотелли, 4; 1:1 – Кайседо, 5; 1:2 – Милинкович-Савич, 65; 1:3 – Милинкович-Савич, 89.

Зюлте-Варегем (Бельгия) – Витесс (Голландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кашия, 23 (в свои ворота); 1:1 – Брунс, 27.

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