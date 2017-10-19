Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. «Лацио» одолел «Ниццу» благодаря голу Милинковича-Савича

    Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Ницца»«Лацио» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе хозяев отличился Марио Балотелли. За римлян забили Фелипе Кайседо и дважды Сергей Милинкович-Савич.

    Параллельный матч «Зюлте-Варегем»«Витесс» закончился со счетом 1:1.

    Лига Европы. Группа K. 3-й тур

    Ницца (Франция) – Лацио (Италия) – 1:3 (1:1)

    Гол: 1:0 – Балотелли, 4; 1:1 – Кайседо, 5; 1:2 – Милинкович-Савич, 65; 1:3 – Милинкович-Савич, 89.

    Зюлте-Варегем (Бельгия) – Витесс (Голландия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кашия, 23 (в свои ворота); 1:1 – Брунс, 27.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11