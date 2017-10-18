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    Лига чемпионов. «Барселона» в меньшинстве обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» победил «Спортинг»

    Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете D. «Барселона», несмотря на численное превосходство соперника, сумела одолеть гостей из Пирея. Один из голов забил Лионель Месси.

    В другой встрече итальянский «Ювентус» одержал волевую победу над португальским «Спортингом».

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Николау, 18 (в свои ворота); 2:0 – Месси, 61; 3:0 – Динь, 64; 3:1 – Николау, 90.

    Удаления: Пике, 42 (вторая ж.к.) – нет.

    Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сандро, 12 (в свои ворота); 1:1 – Пьянич, 29; 2:1 – Манджукич, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 23:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 октября 2017, 10:21

      Молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 октября 2017, 08:33

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 октября 2017, 00:03

      Барселона на опыте, не напрягаясь обыграла Олимпиакос

      2
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