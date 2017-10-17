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    Аллегри: «Если не победим «Спортинг», придется набирать очки в матчах с «Барселоной» и «Олимпиакосом»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» заявил, что туринцы должны обыгрывать «львов». По словам специалиста, если «бьянконери» не удастся дважды победить лиссабонскую команду, им придется набирать очки в оставшихся поединках с «Барселоной» и «Олимпиакосом».

    «Сейчас важна завтрашняя игра. «Ювентусу» предстоит сложный матч против команды, которая хорошо защищается, под руководством опытного тренера, умеющего готовить своих футболистов к подобным поединкам.

    «Спортинг» действительно провел очень хорошую игру против «Барселоны» в прошлом туре. Поэтому нам нужно много терпения и правильной мысли, поскольку мы знаем, что у нас есть большой шанс в этих двух матчах.

    В противном случае «Ювентусу» придется набирать очки во встречах против «Барселоны» и в Греции. Это 180 минут, две игры. Мы к этому готовы», – сказал Аллегри.

    Матч «Ювентус» – «Олимпиакос» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2017 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 18 октября 2017, 14:42

      Да ладно Алегри не надо скромничать покрошим Спортинг дома а Бабселона на закуску заедать будем Олимпиакосом

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 октября 2017, 12:49

      а если победите, то с олимпиакосом и барсой можно и не играть, так чтоли? что за логика?

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 октября 2017, 15:28

      Дааа, тоже думаю, что «львы» не проиграют!!!
      Даже думаю, грузануть свои деньги на +Ф2(+1,5)!!

      -1
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