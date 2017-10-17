«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем

«Зенит» поздравил своего экс-главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 40-летним юбилеем. На своей странице в твиттере петербургский клуб выложил видео о том, как португальский специалист празднует день рождения два года назад.

«С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш! Давайте вспомним, как мы отпраздновали этот день два года назад», – говорится в сообщение сине-бело-голубых.

Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года и привел команду к победе в РФПЛ, Кубке и Суперкубок России. В настоящее время он возглавляет китайский «Шанхай СИПГ».