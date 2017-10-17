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    «Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем

    «Зенит» поздравил своего экс-главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 40-летним юбилеем. На своей странице в твиттере петербургский клуб выложил видео о том, как португальский специалист празднует день рождения два года назад.

    «С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш! Давайте вспомним, как мы отпраздновали этот день два года назад», – говорится в сообщение сине-бело-голубых.

    Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года и привел команду к победе в РФПЛ, Кубке и Суперкубок России. В настоящее время он возглавляет китайский «Шанхай СИПГ».

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.10.2017 13:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2403

      baden69 17 октября 2017, 14:47

      Присоединяюсь к поздравлениям!
      Как бы то ни было, но с ним была победа в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России, при нем пришел Халк, который радовал зрителей России своей игрой и голами. А о плохом или не очень хорошем в такие дни вспоминать не нужно. Нужно помнить позитив!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > baden69 17 октября 2017, 15:28

      Ну, разве что Халк пришёл при Спаллети, а так присоединяюсь)

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      Рейтинг: +2403

      baden69 > Помпомпом 17 октября 2017, 20:56

      Согласен, но свои лучшие игры в Зените он провел именно при Боаше.)))

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 13:31

      Молодцы

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