«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем

Присоединяюсь к поздравлениям!
Как бы то ни было, но с ним была победа в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России, при нем пришел Халк, который радовал зрителей России своей игрой и голами. А о плохом или не очень хорошем в такие дни вспоминать не нужно. Нужно помнить позитив!
«Зенит» поздравил своего экс-главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 40-летним юбилеем. На своей странице в твиттере петербургский клуб выложил видео о том, как португальский специалист празднует день рождения два года назад.
«С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш! Давайте вспомним, как мы отпраздновали этот день два года назад», – говорится в сообщение сине-бело-голубых.
Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года и привел команду к победе в РФПЛ, Кубке и Суперкубок России. В настоящее время он возглавляет китайский «Шанхай СИПГ».
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 17 октября 2017 г.