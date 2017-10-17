Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем

17 октября 2017, 13:10
4

«Зенит» поздравил своего экс-главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 40-летним юбилеем. На своей странице в твиттере петербургский клуб выложил видео о том, как португальский специалист празднует день рождения два года назад.

«С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш! Давайте вспомним, как мы отпраздновали этот день два года назад», – говорится в сообщение сине-бело-голубых.

Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года и привел команду к победе в РФПЛ, Кубке и Суперкубок России. В настоящее время он возглавляет китайский «Шанхай СИПГ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1508236296
Молодцы
Ответить
baden69
1508240865
Присоединяюсь к поздравлениям! Как бы то ни было, но с ним была победа в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России, при нем пришел Халк, который радовал зрителей России своей игрой и голами. А о плохом или не очень хорошем в такие дни вспоминать не нужно. Нужно помнить позитив!
Ответить
Главные новости
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
2
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+