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    Титов: «Злее футболиста, чем Джикия, в «Спартаке» сегодня нет»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов, который сейчас работает тренером в «Енисее», признался, что удивлен прогрессом в составе красно-белых защитника Георгия Джикии. Он также отметил, что москвичам в последнее время не хватает травмированного форварда Зе Луиша.

    – Джикия стал лидером обороны. Для вас это неожиданность?

    – Был очень удивлен, когда его взяли из «Амкара», – думал, есть защитники и сильнее. Но Георгий пробился в состав, играет стабильно.

    – Не считаете, что ему стоит быть злее и наглее, чтобы стать тем самым центральным центральным, которого не хватает сборной?

    – Я вам скажу так – злее футболиста в «Спартаке» сегодня нет. Для меня очень приятная неожиданность то, как проводит сезон Джикия.

    – Чего не хватает Промесу, чтобы привлечь внимание топ-клуба?

    – Недавняя травма. Но в том, что Квинси пока не может убедить какую-то из лучших команд Европы, играет роль и сборная. Голландия пропустит второй большой турнир подряд. А это серьезный показатель, работающий в минус.

    – У Зе Луиша живот болит уже около месяца. Как такое может быть?

    – Парень большой, мышцы объемные. Слышал, что у Зе и с ребенком не все так просто. Сейчас вроде бы все решилось. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо – без него «Спартаку» непросто.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2017 11:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 17 октября 2017, 19:31

      Джикия в поряде...Луиша животик беспокоит,конечно - думал,у него что-то очень серьёзное...так не хватает его,блин!

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 19:02

      Все должны быть такими , если пришли в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 октября 2017, 14:05

      джик красава, если б его клонировать...

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 14:05

      а Промес

      0
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 17 октября 2017, 12:23

      "..Парень большой, мышцы объемные". Крайне странное, если не сказать глупое объяснение того что у Зе Луиша уже больше месяца "живот болит "

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 12:16

      Джикия сейчас хорош и заслуженно является основой каркаса команды... По спортивному злой, неуступчивый и трудолюбивый!... Такими игроками надо дорожить...

      "Если у вас есть талант, — трудолюбие улучшит его, а если у вас нет таланта, — трудолюбие восполнит этот недочет!.." (Джон Рескин)

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 11:59

      Титов наш человек браво Егор желаем Енисею новых побед и выход РФПЛ

      8
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