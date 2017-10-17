Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «Злее футболиста, чем Джикия, в «Спартаке» сегодня нет»

Титов: «Злее футболиста, чем Джикия, в «Спартаке» сегодня нет»

17 октября 2017, 11:40
7

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов, который сейчас работает тренером в «Енисее», признался, что удивлен прогрессом в составе красно-белых защитника Георгия Джикии. Он также отметил, что москвичам в последнее время не хватает травмированного форварда Зе Луиша.

– Джикия стал лидером обороны. Для вас это неожиданность?

– Был очень удивлен, когда его взяли из «Амкара», – думал, есть защитники и сильнее. Но Георгий пробился в состав, играет стабильно.

– Не считаете, что ему стоит быть злее и наглее, чтобы стать тем самым центральным центральным, которого не хватает сборной?

– Я вам скажу так – злее футболиста в «Спартаке» сегодня нет. Для меня очень приятная неожиданность то, как проводит сезон Джикия.

– Чего не хватает Промесу, чтобы привлечь внимание топ-клуба?

– Недавняя травма. Но в том, что Квинси пока не может убедить какую-то из лучших команд Европы, играет роль и сборная. Голландия пропустит второй большой турнир подряд. А это серьезный показатель, работающий в минус.

– У Зе Луиша живот болит уже около месяца. Как такое может быть?

– Парень большой, мышцы объемные. Слышал, что у Зе и с ребенком не все так просто. Сейчас вроде бы все решилось. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо – без него «Спартаку» непросто.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Джикия Георгий Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1508230773
Титов наш человек браво Егор желаем Енисею новых побед и выход РФПЛ
Ответить
insider_retro
1508231780
Джикия сейчас хорош и заслуженно является основой каркаса команды... По спортивному злой, неуступчивый и трудолюбивый!... Такими игроками надо дорожить... "Если у вас есть талант, — трудолюбие улучшит его, а если у вас нет таланта, — трудолюбие восполнит этот недочет!.." (Джон Рескин)
Ответить
oyabun
1508232194
"..Парень большой, мышцы объемные". Крайне странное, если не сказать глупое объяснение того что у Зе Луиша уже больше месяца "живот болит "
Ответить
Decorhome
1508238337
а Промес
Ответить
piligrim1986
1508238350
джик красава, если б его клонировать...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508256148
Все должны быть такими , если пришли в Спартак.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1508257860
Джикия в поряде...Луиша животик беспокоит,конечно - думал,у него что-то очень серьёзное...так не хватает его,блин!
Ответить
Главные новости
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
2
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+