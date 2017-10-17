Титов: «Злее футболиста, чем Джикия, в «Спартаке» сегодня нет»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов, который сейчас работает тренером в «Енисее», признался, что удивлен прогрессом в составе красно-белых защитника Георгия Джикии. Он также отметил, что москвичам в последнее время не хватает травмированного форварда Зе Луиша.

– Джикия стал лидером обороны. Для вас это неожиданность?

– Был очень удивлен, когда его взяли из «Амкара», – думал, есть защитники и сильнее. Но Георгий пробился в состав, играет стабильно.

– Не считаете, что ему стоит быть злее и наглее, чтобы стать тем самым центральным центральным, которого не хватает сборной?

– Я вам скажу так – злее футболиста в «Спартаке» сегодня нет. Для меня очень приятная неожиданность то, как проводит сезон Джикия.

– Чего не хватает Промесу, чтобы привлечь внимание топ-клуба?

– Недавняя травма. Но в том, что Квинси пока не может убедить какую-то из лучших команд Европы, играет роль и сборная. Голландия пропустит второй большой турнир подряд. А это серьезный показатель, работающий в минус.

– У Зе Луиша живот болит уже около месяца. Как такое может быть?

– Парень большой, мышцы объемные. Слышал, что у Зе и с ребенком не все так просто. Сейчас вроде бы все решилось. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо – без него «Спартаку» непросто.