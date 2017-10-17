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  • Леоненко: «В «Динамо» играют олени, которые привыкли только бегать»

Леоненко: «В «Динамо» играют олени, которые привыкли только бегать»

17 октября 2017, 07:04
11

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко критично отозвался о способностях футболистов этого клуба после неудачного матча с «Черноморцем». Он отметил нехватку техничных игроков, что особенно заметно по сравнению с футболистами донецкого «Шахтера».

«Футболисты «Динамо» ничем не лучше игроков «Черноморца». Не надо выходить на поле в подгузниках. Одесситы не боялись и дважды забили.

Почему у «Динамо» нет творчества в атаке? Вы сами из Буяльского и Гармаша сделали звезд. «Динамо» сделало много фланговых передач, но безадресных. У «Черноморца» в защите баскетболисты. Там пробка из 30 человек, вместе с болельщиками. Через центр было нереально пройти.

«Шахтер» смог пройти насыщенную оборону «Ворсклы», потому что у них есть техничные ребята, а в «Динамо» – олени, которые привыкли бегать. Я не обижаю их, а просто говорю, что они могут только бегать.

В «Динамо» нет таких игроков, как Патрик, Тайсон, Фред, Марлос... Там нету игроков, которые могут подсечь мяч и забить гол через вратаря. Сидорчук? Да, боец, но у нас все бойцы. Гармаш, Буяльский и Мбокани тоже сыграли слабо», – заявил Леоненко в эфире передачи «Великий футбол».

Матч 12-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» Киев закончился со счетом 2:1. Киевляне после этой игры занимают вторую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет семь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер Черноморец
Комментарии (11)
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kella
1508216826
Что да, - то да!
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Mihei888
1508217841
Вот это Конкретика)))
Ответить
insider_retro
1508219041
Игроки-бойцы и игроки-олени... Каждому по способностям...
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Павел Буре
1508220698
Дело не в игроках оленях, а в том что Суркис сейчас много бабла потерял, ему не до футбола просто. вот он вложений в команду и не делает. а нет денег нет футбола, свои воспитанники особо не тянут.
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nemolod
1508220893
Потому, что нынешние тренеры-это оленеводы!
Ответить
Gullit 76
1508221683
В рубрике "Олени об оленях"
Ответить
Bivaliy67
1508222429
Кого-то мне это напомнило...
Ответить
Полная Канистра
1508228278
не знаю какие футболисты хохлы сейчас нет смысла ими интересоваться а вот при Лобановском вот это была супер команда да и Днепр с Протасовым была классной командой.
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DKGOM
1508264228
Хацкевич чмо последнее. Развалил Сборную Беларуси принялся за Динамо. Суркис б.л.я. куда ты смотрел...... Лучше Блохина верните)))))
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