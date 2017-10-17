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    Леоненко: «В «Динамо» играют олени, которые привыкли только бегать»

    Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко критично отозвался о способностях футболистов этого клуба после неудачного матча с «Черноморцем». Он отметил нехватку техничных игроков, что особенно заметно по сравнению с футболистами донецкого «Шахтера».

    «Футболисты «Динамо» ничем не лучше игроков «Черноморца». Не надо выходить на поле в подгузниках. Одесситы не боялись и дважды забили.

    Почему у «Динамо» нет творчества в атаке? Вы сами из Буяльского и Гармаша сделали звезд. «Динамо» сделало много фланговых передач, но безадресных. У «Черноморца» в защите баскетболисты. Там пробка из 30 человек, вместе с болельщиками. Через центр было нереально пройти.

    «Шахтер» смог пройти насыщенную оборону «Ворсклы», потому что у них есть техничные ребята, а в «Динамо» – олени, которые привыкли бегать. Я не обижаю их, а просто говорю, что они могут только бегать.

    В «Динамо» нет таких игроков, как Патрик, Тайсон, Фред, Марлос... Там нету игроков, которые могут подсечь мяч и забить гол через вратаря. Сидорчук? Да, боец, но у нас все бойцы. Гармаш, Буяльский и Мбокани тоже сыграли слабо», – заявил Леоненко в эфире передачи «Великий футбол».

    Матч 12-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» Киев закончился со счетом 2:1. Киевляне после этой игры занимают вторую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 07:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 17 октября 2017, 21:17

      Хацкевич чмо последнее. Развалил Сборную Беларуси принялся за Динамо. Суркис б.л.я. куда ты смотрел...... Лучше Блохина верните)))))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 11:17

      не знаю какие футболисты хохлы сейчас нет смысла ими интересоваться а вот при Лобановском вот это была супер команда да и Днепр с Протасовым была классной командой.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 октября 2017, 09:40

      Кого-то мне это напомнило...

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 09:28

      В рубрике "Олени об оленях"

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 17 октября 2017, 09:14

      Потому, что нынешние тренеры-это оленеводы!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 октября 2017, 09:11

      Дело не в игроках оленях, а в том что Суркис сейчас много бабла потерял, ему не до футбола просто. вот он вложений в команду и не делает. а нет денег нет футбола, свои воспитанники особо не тянут.

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 08:44

      Игроки-бойцы и игроки-олени... Каждому по способностям...

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 17 октября 2017, 12:07

      Часто после матчей на прессухе тренеры говорят:"Ребята боролись", - и т.д. и т. п. Можно подумать, что мы смотрели борьбу, а не футбол.)

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      Рейтинг: +248

      Mihei888 17 октября 2017, 08:24

      Вот это Конкретика)))

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 17 октября 2017, 08:07

      Что да, - то да!

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