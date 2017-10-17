Леоненко: «В «Динамо» играют олени, которые привыкли только бегать»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко критично отозвался о способностях футболистов этого клуба после неудачного матча с «Черноморцем». Он отметил нехватку техничных игроков, что особенно заметно по сравнению с футболистами донецкого «Шахтера».

«Футболисты «Динамо» ничем не лучше игроков «Черноморца». Не надо выходить на поле в подгузниках. Одесситы не боялись и дважды забили.

Почему у «Динамо» нет творчества в атаке? Вы сами из Буяльского и Гармаша сделали звезд. «Динамо» сделало много фланговых передач, но безадресных. У «Черноморца» в защите баскетболисты. Там пробка из 30 человек, вместе с болельщиками. Через центр было нереально пройти.

«Шахтер» смог пройти насыщенную оборону «Ворсклы», потому что у них есть техничные ребята, а в «Динамо» – олени, которые привыкли бегать. Я не обижаю их, а просто говорю, что они могут только бегать.

В «Динамо» нет таких игроков, как Патрик, Тайсон, Фред, Марлос... Там нету игроков, которые могут подсечь мяч и забить гол через вратаря. Сидорчук? Да, боец, но у нас все бойцы. Гармаш, Буяльский и Мбокани тоже сыграли слабо», – заявил Леоненко в эфире передачи «Великий футбол».

Матч 12-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» Киев закончился со счетом 2:1. Киевляне после этой игры занимают вторую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет семь очков.