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    Широков: «Возможно, у «Краснодара» спад, который скоро кончится»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

    «Краснодар» идет на четвертом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьезные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится», — сказал 36-летний Широков.

    Напомним, в матче 13-го тура РФПЛ «быки» уступили армейцам со счетом 0:1.

    По версии Александра Бубнова, главный тренер команды Игорь Шалимов близок к отставке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 00:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 октября 2017, 21:21

      В конце концов все будет хорошо, а если ещё не всё хорошо - значит это еще не конец...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Марсович 17 октября 2017, 05:43

      А может и не закончится...

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 октября 2017, 05:36

      Шалимов - главный спад Краснодара.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 октября 2017, 00:13

      шалимова сливают

      0
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