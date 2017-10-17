Широков: «Возможно, у «Краснодара» спад, который скоро кончится»

Экс-капитан сборной России Роман Широков оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» идет на четвертом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьезные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится», — сказал 36-летний Широков.

Напомним, в матче 13-го тура РФПЛ «быки» уступили армейцам со счетом 0:1.

По версии Александра Бубнова, главный тренер команды Игорь Шалимов близок к отставке.