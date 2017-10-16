Зеедорф: «В 1996 году Капелло спросил меня, не хочу ли я перейти в «Реал». Остальное – история»

...Но лучшие свои годы ты провёл в Милане, Кларенс.
Бесподобный игрок.
Экс-полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф рассказал о переходе в мадридский клуб из «Сампдории» в июле 1996 года.
«Реал» приглашал меня, когда мне было 14 лет, но мои родители хотели, чтобы я закончил школу.
После последней игры сезона в Италии я стоял в гараже стадиона, и голос сзади спросил меня: «Кларенс, не хочешь перейти в «Реал» вместе со мной?
Это был Фабио Капелло. Остальное – история», – написал 41-летний голландец в инстаграме.
В составе «сливочных» Зеедорф выиграл Лигу чемпионов, межконтинентальный кубок, Примеру и Суперкубок Испании. Позже он выступал за «Интер», «Милан» и «Ботафого». В 2014 году был тренером «россонери».
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