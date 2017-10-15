Миланов считает Акинфеева одним из лучших вратарей в мире

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов назвал своего одноклубника Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире.
— Какой момент, помимо забитого мяча, был ключевым? Игорь Акинфеев несколько раз спас команду.
— Да, он много раз спасал команду, но он — один из лучших вратарей в мире.
Первый тайм был сложным. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить еще. У «Краснодара» тоже были хорошие моменты.
— Тебе тяжело было играть? Ты не всегда выходишь в основном составе, но в этой игре отбегал все 90 минут.
— Любому игроку тяжело, когда он не играет в каждом матче. Но мы профессионалы и выкладываемся на тренировках, чтобы не терять форму.
Вчера ЦСКА в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.
Источник: ПФК ЦСКА