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    Миланов считает Акинфеева одним из лучших вратарей в мире

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов назвал своего одноклубника Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире.

    — Какой момент, помимо забитого мяча, был ключевым? Игорь Акинфеев несколько раз спас команду.

    — Да, он много раз спасал команду, но он — один из лучших вратарей в мире.

    Первый тайм был сложным. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить еще. У «Краснодара» тоже были хорошие моменты.

    — Тебе тяжело было играть? Ты не всегда выходишь в основном составе, но в этой игре отбегал все 90 минут.

    — Любому игроку тяжело, когда он не играет в каждом матче. Но мы профессионалы и выкладываемся на тренировках, чтобы не терять форму.

    Вчера ЦСКА в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.10.2017 22:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 16 октября 2017, 02:54

      Скоро лючший новым рекордом порадует ))

      0
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 16 октября 2017, 01:27

      В России точно лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 октября 2017, 22:21

      Ну прямо лучший ))) С подачи МуДко

      0
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 15 октября 2017, 22:12

      Сплошная пропаганда про Акинфеева. Мозги промывают, зачем, непонятно.

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Бриг 16 октября 2017, 14:55

      во-во! телевизор напоминает!

      0
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