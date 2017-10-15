Божович: «Зенит» был лучше, но мы ждали своего момента и дождались»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал итог матча 13-го тура РФПЛ, в котором «канониры» победили «Зенит» (1:0).

Для петербургского клуба это поражение стало первым в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

«Зенит» был лучше, у них были хорошие моменты. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята ждали своего момента и дождались.

«Зенит» играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. Разные задачи у них, и у нас», – сказал Божович в эфире канала «Матч ТВ».