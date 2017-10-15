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    Божович: «Зенит» был лучше, но мы ждали своего момента и дождались»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал итог матча 13-го тура РФПЛ, в котором «канониры» победили «Зенит» (1:0).

    Для петербургского клуба это поражение стало первым в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

    «Зенит» был лучше, у них были хорошие моменты. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята ждали своего момента и дождались.

    «Зенит» играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. Разные задачи у них, и у нас», – сказал Божович в эфире канала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 21:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 октября 2017, 05:40

      Миодаг мастер по организации игры, он хорошо может организовывать капканы для соперников, в какой и попали сегодня зенитчики..., он смог собрать разношёрстный арсенал в единый кулак, это наблюдается от игры к игре.

      0
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      Рейтинг: +54

      Жека001 15 октября 2017, 23:05

      Блин,ставил на ничью

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 октября 2017, 21:49

      Лучше всегда тот, кто выиграл!!! Это во-первых... А во-вторых, осечки бывают у всех, но проиграть в Питере Арсеналу...???!!! Позорновато, ребята!!!

      2
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      Рейтинг: +7869

      BarStep > Правдоруб100 15 октября 2017, 22:00

      Хорошо, что проиграли..., а то эти вымученные ничейки поднадоели уже... Теперь смогут расслабиться, и начать играть в футбол...

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 22:21

      Шлюха,тебя разблокировать?

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 октября 2017, 21:37

      Арсенал показал Дзюбе и другим любителям сверхзарплат их место на футбольной карте. Молодцы!,!!

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > RedWhiteFans2 15 октября 2017, 21:47

      а если он вам покажет ваше место ты так же будешь тут радостно кричать?

      -1
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      Рейтинг: +67584

      portero 15 октября 2017, 21:37

      манчини брат шалимова
      оба как тренеры не впечатляют

      2
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      Рейтинг: +20

      БешенныйДжек 15 октября 2017, 21:25

      малацы

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 21:47

      бля админы ,забаньте этого уебана заебал он тут каждому херню писать!

      3
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