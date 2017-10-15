РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Уфе»

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Уфы» – 0:1. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун.

После этого проигрыша московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице. Уфимцы поднялись на седьмую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 76.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Кротов, 90+4), Пауревич, Ваньек (Салатич, 83), Сысуев (Засеев, 84), Игбун.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Корян, 84), Рыбус, Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Игбун, 71; Тумасян, 75 – В. Денисов, 78.

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