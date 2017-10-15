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РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Уфе»

15 октября 2017, 15:52
30

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Уфы» – 0:1. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун.

После этого проигрыша московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице. Уфимцы поднялись на седьмую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 76.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Кротов, 90+4), Пауревич, Ваньек (Салатич, 83), Сысуев (Засеев, 84), Игбун.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Корян, 84), Рыбус, Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Игбун, 71; Тумасян, 75 – В. Денисов, 78.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив
Комментарии (30)
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Tajik-za Zenit
1508072173
С победой Уфа молодцы
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shurik45
1508072304
Уфимцы молодцы!!! Спасибо.)
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Freyk
1508072557
Рад за Сергея Богдановича. Нашему футболу сейчас нужен такой тренер и такой человек.
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SPbZenit12
1508072680
И у нас такая команда идёт на 2ом месте...
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insider_retro
1508072754
Претензии Локомотива на выездные очки, натолкнулись на высокую самоотдачу команды Семака... Локомотив не смог, а Уфа добыла!!
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Ral13
1508074601
Браво, Уфа! Молодцы!!!
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lekseij2007
1508075400
Началось...бл...
Ответить
cska-62
1508078114
Удалось посмотреть только первый тайм. "Уфа" играла сильнее. И чудом ещё тогда не забила. Или Гилерме выручал.
Ответить
cent58
1508078548
Локомотиву пора занять своё место - ближе к выходу !
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OfaZavr
1508081455
очередной ляп от Локо как и с Тосно. То хорошую серию выдаст, то неожиданно так оступиться. Уфа играла лучше и заслуженно победила как и сказал Семак.
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