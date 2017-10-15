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    РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Уфе»

    В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Уфы» – 0:1. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун.

    После этого проигрыша московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице. Уфимцы поднялись на седьмую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 76.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Кротов, 90+4), Пауревич, Ваньек (Салатич, 83), Сысуев (Засеев, 84), Игбун.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Корян, 84), Рыбус, Фернандеш, Эдер.

    Предупреждения: Игбун, 71; Тумасян, 75 – В. Денисов, 78.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 15:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 18:30

      очередной ляп от Локо как и с Тосно. То хорошую серию выдаст, то неожиданно так оступиться. Уфа играла лучше и заслуженно победила как и сказал Семак.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2017, 17:52

      перехвалили наши умные эксперты локо вот и результат КОНДУКТОР НАЖАЛ НА ТОРМОЗА

      3
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      Рейтинг: +86

      cent58 15 октября 2017, 17:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотиву пора занять своё место - ближе к выходу !

      -7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 октября 2017, 17:35

      Удалось посмотреть только первый тайм. "Уфа" играла сильнее. И чудом ещё тогда не забила. Или Гилерме выручал.

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 октября 2017, 17:32

      жд потянуло на середину таблицы... как обычно..

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 октября 2017, 17:30

      молочики!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 октября 2017, 17:29

      Особая благодарность Семаку!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 октября 2017, 16:50

      Началось...бл...

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Евгений Вольнов 15 октября 2017, 18:22

      Ты вообще нормальные слова знаешь или нет? Может тебе снова в школу пойти?

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Ral13 15 октября 2017, 20:04

      Да не обращай внимания на сумасшедшего. Санитары походу компьютер забыли выключить.)))

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 октября 2017, 16:41

      Ну вот и Локомотив Палыча тормознули.

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 октября 2017, 16:36

      Браво, Уфа! Молодцы!!!

      6
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