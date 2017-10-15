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    Главный тренер «Сток Сити»: «Де Брюйне в АПЛ на голову сильнее всех остальных игроков»

    Главный тренер английского «Сток Сити» Марк Хьюз после матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:7) прокомментировал игру полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне. Специалист назвал бельгийца сильнейшим футболистом лиги.

    «На мой взгляд, этот игрок на голову сильнее всех остальных в чемпионате. Он может влиять на ход матча; у него есть такие способности, которых нет у остальных.

    Да, мы проиграли 2:7, но при счете 2:3 у нас был шанс не допустить разгрома. Однако достаточно быстро инициативу у нас отобрали», – сказал Хьюз.

    Де Брюйне всего лишь десятый в списке лучших игроков сезона в АПЛ по системе «гол+пас».

    Источник: Daily Mail

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    15.10.2017 00:38
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