Главный тренер «Сток Сити»: «Де Брюйне в АПЛ на голову сильнее всех остальных игроков»

Главный тренер английского «Сток Сити» Марк Хьюз после матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:7) прокомментировал игру полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне. Специалист назвал бельгийца сильнейшим футболистом лиги.

«На мой взгляд, этот игрок на голову сильнее всех остальных в чемпионате. Он может влиять на ход матча; у него есть такие способности, которых нет у остальных.

Да, мы проиграли 2:7, но при счете 2:3 у нас был шанс не допустить разгрома. Однако достаточно быстро инициативу у нас отобрали», – сказал Хьюз.

Де Брюйне всего лишь десятый в списке лучших игроков сезона в АПЛ по системе «гол+пас».