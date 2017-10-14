Деменко считает, что ЦСКА забьет «Краснодару», но проиграет

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что ЦСКА ждет фиаско в матче с «быками» в рамках 13-го тура РФПЛ. По его словам, армейцы испытывают большие проблемы с составом.

«Обе команды прямо сейчас идут с расчетом на третье место в чемпионате. Но «Краснодар» эту игру, скорее всего, выиграет.

У ЦСКА колоссальные потери в составе. При игре на два фронта всегда будут возникать подобные проблемы. У «быков» же, наоборот, все восстановились, травмированных мало. К тому же «Краснодар» играет дома, там никому не бывает просто. Не беру игру с «Зенитом», где питерский клуб переиграл по всем статьям краснодарский клуб.

Что касается счета, то «быки» победят – 2:1», – сказал Деменко.

Поединок «Краснодар» – ЦСКА состоится сегодня, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.