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    Деменко считает, что ЦСКА забьет «Краснодару», но проиграет

    Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что ЦСКА ждет фиаско в матче с «быками» в рамках 13-го тура РФПЛ. По его словам, армейцы испытывают большие проблемы с составом.

    «Обе команды прямо сейчас идут с расчетом на третье место в чемпионате. Но «Краснодар» эту игру, скорее всего, выиграет.

    У ЦСКА колоссальные потери в составе. При игре на два фронта всегда будут возникать подобные проблемы. У «быков» же, наоборот, все восстановились, травмированных мало. К тому же «Краснодар» играет дома, там никому не бывает просто. Не беру игру с «Зенитом», где питерский клуб переиграл по всем статьям краснодарский клуб.

    Что касается счета, то «быки» победят – 2:1», – сказал Деменко.

    Поединок «Краснодар» – ЦСКА состоится сегодня, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2017 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 октября 2017, 21:04

      а случился фиаско у Быков)

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