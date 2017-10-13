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    Маскерано раздумывает об уходе из «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано дал понять, что может покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

    Напомним, летом в услугах 33-летнего аргентинца были заинтересованы клубы из Китая, Турции и Италии.

    «Да, мой контракт с «Барселоной» рассчитан еще на два года. Но уже в конце этого сезона я буду изучать различные варианты.

    В последнее время я стал меньше выходить на поле. В команде на данный момент есть два других центральных защитника, которые сильнее меня», – заявил Маскерано.

    Источник: Marca

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    13.10.2017 13:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 октября 2017, 15:10

      Ты лутчий хавер... на последних минутах ты травмировался в паткатах спасал клуб...

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 октября 2017, 13:16

      спасибо за все! но наверное лучше будет для всех сменить клуб!

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