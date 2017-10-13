Маскерано раздумывает об уходе из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано дал понять, что может покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, летом в услугах 33-летнего аргентинца были заинтересованы клубы из Китая, Турции и Италии.

«Да, мой контракт с «Барселоной» рассчитан еще на два года. Но уже в конце этого сезона я буду изучать различные варианты.

В последнее время я стал меньше выходить на поле. В команде на данный момент есть два других центральных защитника, которые сильнее меня», – заявил Маскерано.