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Мостовой не видит фаворита в матче «Ахмата» со «Спартаком»

13 октября 2017, 06:09
11

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не видит фаворита в предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Спартак».

«Эмоциональный фон, конечно, сказался на «Спартаке». При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и «выжигать» каждый участок поля.

За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

В матче с «Ливерпулем» «Спартак» наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой красно-белые перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится — слишком далеко ушел вперед «Зенит».

Удивительно, что «Ахмат» при всех своих неудачах сейчас идет пятым, по сути, повторяя результат прошлого сезона. Было видно, что грозненцы очень непросто адаптировались к стилю Кононова, предпочитающего играть в контроль мяча. Отсюда нестабильные результаты. Но в итоге свои очки они набрали. Поэтому в матче со «Спартаком» очень трудно выделить фаворита», – считает Мостовой.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Александ1982
1507866713
Спартак вперед, надо брать себя в руки и выиграть!!!
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Опорник84
1507867004
Фаворит-это красивый футбол!
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Kollljan
1507867132
Вперёд, Ахмат! Терек перейдён, мосты сожжены, Спартак должен быть растоптан!!!
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Полная Канистра
1507869046
что то все бывшие игроки стали сомнительные по отношению к своей команде то мостовой то титов и т.д
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DOCTOR PENALTY
1507869720
Фаворит, Саша, в этой игре есть !!!
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Dominator777
1507872440
Да, фаворита на первый взгляд в этом матче нет, так как обе команды могут "начудить". За Ахмат - домашнее поле, за Спартак - отступать дальше некуда. Жду интересной и боевой результативной игры.
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Gullit 76
1507879322
Фаворит Спартак,но дома Ахмат не должен проиграть.Боевая ничья.
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portero
1507889727
Веселой игры и много голов ! что еще для болельщиков нужно?
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