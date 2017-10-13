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    Мостовой не видит фаворита в матче «Ахмата» со «Спартаком»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не видит фаворита в предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Спартак».

    «Эмоциональный фон, конечно, сказался на «Спартаке». При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и «выжигать» каждый участок поля.

    За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

    В матче с «Ливерпулем» «Спартак» наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой красно-белые перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится — слишком далеко ушел вперед «Зенит».

    Удивительно, что «Ахмат» при всех своих неудачах сейчас идет пятым, по сути, повторяя результат прошлого сезона. Было видно, что грозненцы очень непросто адаптировались к стилю Кононова, предпочитающего играть в контроль мяча. Отсюда нестабильные результаты. Но в итоге свои очки они набрали. Поэтому в матче со «Спартаком» очень трудно выделить фаворита», – считает Мостовой.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    13.10.2017 06:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67580

      portero 13 октября 2017, 13:15

      Веселой игры и много голов !
      что еще для болельщиков нужно?

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 10:22

      Фаворит Спартак,но дома Ахмат не должен проиграть.Боевая ничья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 13 октября 2017, 08:27

      Да, фаворита на первый взгляд в этом матче нет, так как обе команды могут "начудить". За Ахмат - домашнее поле, за Спартак - отступать дальше некуда. Жду интересной и боевой результативной игры.

      4
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 07:42

      Фаворит, Саша, в этой игре есть !!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 07:30

      что то все бывшие игроки стали сомнительные по отношению к своей команде то мостовой то титов и т.д

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Полная Канистра 13 октября 2017, 19:15

      Они этим хотят сказать что были круче нынешних во много раз.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Gullit 76 13 октября 2017, 19:19

      а тогда всё ясно но это их не красит надо всегда поддерживать команду в каком возрасте бы не был а так только пиарят себя

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 13 октября 2017, 06:58

      Вперёд, Ахмат! Терек перейдён, мосты сожжены, Спартак должен быть растоптан!!!

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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 13 октября 2017, 06:56

      Фаворит-это красивый футбол!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 октября 2017, 06:51

      Спартак вперед, надо брать себя в руки и выиграть!!!

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