Мостовой не видит фаворита в матче «Ахмата» со «Спартаком»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не видит фаворита в предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Спартак».

«Эмоциональный фон, конечно, сказался на «Спартаке». При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и «выжигать» каждый участок поля.

За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

В матче с «Ливерпулем» «Спартак» наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой красно-белые перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится — слишком далеко ушел вперед «Зенит».

Удивительно, что «Ахмат» при всех своих неудачах сейчас идет пятым, по сути, повторяя результат прошлого сезона. Было видно, что грозненцы очень непросто адаптировались к стилю Кононова, предпочитающего играть в контроль мяча. Отсюда нестабильные результаты. Но в итоге свои очки они набрали. Поэтому в матче со «Спартаком» очень трудно выделить фаворита», – считает Мостовой.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.