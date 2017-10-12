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    Слуцкий: «Халл Сити» обязан выиграть несколько матчей подряд»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что его команда должна ликвидировать очковый гандикап от лидеров Чемпионшипа. Для этого нужно выиграть несколько матчей подряд, сказал специалист.

    «Мне хочется видеть более последовательные результаты от команды. Пришла пора выиграть несколько матчей подряд, что мы и обязаны сделать. Это поможет ликвидировать отрыв от лидеров соревнования.

    Сейчас мы находимся в более предпочтительном физическом состоянии, если сравнивать с тем, что было по итогам последней международной паузы», – сказал россиянин.

    Ближайший матч «Халл Сити» проведет 14 октября против «Норвича». Начало – в 17:00 по Москве.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    12.10.2017 23:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 13 октября 2017, 09:41

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      мароко 13 октября 2017, 06:52

      Мечтатель!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 13 октября 2017, 06:51

      Не понимаю, чем Краснодар хуже?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 октября 2017, 06:41

      Удачи Лёне

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 октября 2017, 06:40

      Все ещё мечтает о лидерстве! Удивительно.

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 13 октября 2017, 06:18

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 октября 2017, 06:04

      Будем ждать

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 октября 2017, 04:51

      сделать это очень трудно это не Россия

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 13 октября 2017, 04:48

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2017, 02:14

      Надо меньше говорить, а лучше играть!....с 17 места в таблице догонять лидеров очень трудная задача...

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