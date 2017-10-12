Слуцкий: «Халл Сити» обязан выиграть несколько матчей подряд»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что его команда должна ликвидировать очковый гандикап от лидеров Чемпионшипа. Для этого нужно выиграть несколько матчей подряд, сказал специалист.

«Мне хочется видеть более последовательные результаты от команды. Пришла пора выиграть несколько матчей подряд, что мы и обязаны сделать. Это поможет ликвидировать отрыв от лидеров соревнования.

Сейчас мы находимся в более предпочтительном физическом состоянии, если сравнивать с тем, что было по итогам последней международной паузы», – сказал россиянин.

Ближайший матч «Халл Сити» проведет 14 октября против «Норвича». Начало – в 17:00 по Москве.