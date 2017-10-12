Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Халл Сити» обязан выиграть несколько матчей подряд»

Слуцкий: «Халл Сити» обязан выиграть несколько матчей подряд»

12 октября 2017, 23:18
16

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что его команда должна ликвидировать очковый гандикап от лидеров Чемпионшипа. Для этого нужно выиграть несколько матчей подряд, сказал специалист.

«Мне хочется видеть более последовательные результаты от команды. Пришла пора выиграть несколько матчей подряд, что мы и обязаны сделать. Это поможет ликвидировать отрыв от лидеров соревнования.

Сейчас мы находимся в более предпочтительном физическом состоянии, если сравнивать с тем, что было по итогам последней международной паузы», – сказал россиянин.

Ближайший матч «Халл Сити» проведет 14 октября против «Норвича». Начало – в 17:00 по Москве.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dominator777
1507842169
Удачи тебе и клубу, Леня! Российские болельщики с тобой! Не подводи нас и преодолей трудности (знаем, что трансферная политика "тигров" примерно такая же, как и у армейцев)!
Ответить
VeniaminS
1507844130
Посмотрим.Удачи!!!
Ответить
sprint5
1507859498
сделать это очень трудно это не Россия
Ответить
bashnat013
1507863857
Будем ждать
Ответить
RBW_
1507864711
Удачи!
Ответить
ДСА
1507866030
Все ещё мечтает о лидерстве! Удивительно.
Ответить
Nerlinger
1507866107
Удачи Лёне
Ответить
retiremen
1507866693
Не понимаю, чем Краснодар хуже?
Ответить
мароко
1507866720
Мечтатель!
Ответить
Alex Y
1507876867
Удачи
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
1
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
4
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+