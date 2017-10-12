Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Яровинский назначен одним из руководителей «Халл Сити»

    Российский футбольный специалист Олег Яровинский назначен одним из директоров английского «Халл Сити». Он будет отвечать за стратегическое развитие «тигров».

    Ранее «Бомбардир» писал, что неофициально Яровинский работает в клубе помощником своего соотечественника Леонида Слуцкого. Официальному трудоустройству мешали юридические проблемы, однако сейчас они улажены.

    До «Халл Сити» функционер трудился в московском ЦСКА, где также работал Слуцкий.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      nikoladolgov 21 октября 2017, 20:40

      Абрамович еще одного жида протащил в Англию ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 октября 2017, 00:03

      Ждём инфы, что Гинер "тигров" купил...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 12 октября 2017, 22:38

      ну Яровинский очень хороший селекционер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 октября 2017, 22:28

      давай Леня докажи что лучший

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 19:45

      Вот оказывается, почему не пёрло - некому было стратегией заниматься!!..))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow > insider_retro 12 октября 2017, 20:52

      Лёня подтянул свои лучшие кадры

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro > ПФК ЦСКА Моscow 12 октября 2017, 20:53

      Со своими сподручнее... Опять же кадры решают всё, хоть и банально звучит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2017, 19:39

      на войне как на войне директор или генерал стратегического развития

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 октября 2017, 19:22

      как раз Лёне будет искать отличных игроков, может поэтому и Халл не покупал нормальных игроков и распродавал свой состав летом, в зимнее ТО усилятся и тогда будет результат, а щас Лёня очень удачно работает с тем что есть, половина молодёжки и пару игроков опытных играют максимально возможно...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11