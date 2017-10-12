Яровинский назначен одним из руководителей «Халл Сити»

Российский футбольный специалист Олег Яровинский назначен одним из директоров английского «Халл Сити». Он будет отвечать за стратегическое развитие «тигров».

Ранее «Бомбардир» писал, что неофициально Яровинский работает в клубе помощником своего соотечественника Леонида Слуцкого. Официальному трудоустройству мешали юридические проблемы, однако сейчас они улажены.

До «Халл Сити» функционер трудился в московском ЦСКА, где также работал Слуцкий.