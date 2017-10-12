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Яровинский назначен одним из руководителей «Халл Сити»

12 октября 2017, 19:17
9

Российский футбольный специалист Олег Яровинский назначен одним из директоров английского «Халл Сити». Он будет отвечать за стратегическое развитие «тигров».

Ранее «Бомбардир» писал, что неофициально Яровинский работает в клубе помощником своего соотечественника Леонида Слуцкого. Официальному трудоустройству мешали юридические проблемы, однако сейчас они улажены.

До «Халл Сити» функционер трудился в московском ЦСКА, где также работал Слуцкий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип Халл Сити Яровинский Олег
Комментарии (9)
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STAFOR13
1507825340
как раз Лёне будет искать отличных игроков, может поэтому и Халл не покупал нормальных игроков и распродавал свой состав летом, в зимнее ТО усилятся и тогда будет результат, а щас Лёня очень удачно работает с тем что есть, половина молодёжки и пару игроков опытных играют максимально возможно...
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Полная Канистра
1507826349
на войне как на войне директор или генерал стратегического развития
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insider_retro
1507826731
Вот оказывается, почему не пёрло - некому было стратегией заниматься!!..))
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KARAT777
1507836493
давай Леня докажи что лучший
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RamonCSKA
1507837088
ну Яровинский очень хороший селекционер
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VIPded
1507842218
Ждём инфы, что Гинер "тигров" купил...)))
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nikoladolgov
1508607631
Абрамович еще одного жида протащил в Англию ?
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