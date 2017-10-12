Яровинский назначен одним из руководителей «Халл Сити»

Абрамович еще одного жида протащил в Англию ?
Российский футбольный специалист Олег Яровинский назначен одним из директоров английского «Халл Сити». Он будет отвечать за стратегическое развитие «тигров».
Ранее «Бомбардир» писал, что неофициально Яровинский работает в клубе помощником своего соотечественника Леонида Слуцкого. Официальному трудоустройству мешали юридические проблемы, однако сейчас они улажены.
До «Халл Сити» функционер трудился в московском ЦСКА, где также работал Слуцкий.
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— Hull City (@HullCity) 12 октября 2017 г.