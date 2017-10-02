Яровинский не может официально стать помощником Слуцкого в «Халле» из-за английских законов

Футбольный агент Шандор Варга, который занимался трудоустройством Леонида Слуцкого в «Халл Сити», рассказал о работе экс-спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского в составе британского клуба. По его словам, он неофициально является первым помощником Слуцкого.

«Слуцкий и Яровинский сейчас работают вместе. Это было одним из условий Слуцкого при переходе в английский клуб. Обычно главные тренеры приходят в новые команды со своим штабом в шесть-семь человек и убирают всех тех, кто работал до них. Но в «Халле» все случилось наоборот – практически весь состав старого штаба клуба остался. Единственной просьбой Леонида Викторовича было взять себе в помощники Яровинского, и, конечно, она была удовлетворена.

У Олега нет тренерской лицензии, поэтому формально он не имеет права сидеть на скамейке запасных и получить должность ассистента. Но, естественно, он может участвовать во всех тренировочных и игровых процессах. В «Халле» Яровинский считается первым помощником Слуцкого. Как я понимаю, он планирует получить лицензию, ходит на курсы и занимается этим вопросом. Но это достаточно сложное дело», – рассказал Варга.

Напомним, что после 12 туров «Халл Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 12 очками. В активе «тигров» три победы, три ничьи и пять поражений.