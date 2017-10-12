Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Грозный

    Футболисты «Спартака» сегодня отправились на матч 13-го тура чемпионата России с «Ахматом».

    Как сообщается на официальном сайте красно-белых, в Грозный полетели 22 игрока. В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе.

    Джано находится в Риме, где ему сегодня будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии.

    Напомним, матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 13 октября 2017, 12:53

      походу весь костяк сломался..... но недолго осталось.... недельки две и основной состав будет в строю..... ноо еще один вопрос как сыграются после таких перерывов.... Всем скорещего воздоровления!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 октября 2017, 23:01

      Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком».
      они едут автостопом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 12 октября 2017, 20:11

      А зачем им лететь? Всё равно проигрывать.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2017, 19:47

      Из всех только Зобнина жалко что еще не в составе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100949

      zigbert 12 октября 2017, 19:46

      Перерыв пошел на пользу для травмированных,хотя последнюю игру с Уралом сыграли на позитиве.Удачи ребятам.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      rahataim 12 октября 2017, 19:39

      да жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 октября 2017, 19:22

      Я в шоке,уже 2 месяца прошло,сколько можно Зе Луишу живот то лечить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 октября 2017, 19:19

      Была надежда, что Луиш в Грозном сыграет. Без него тоскливо как то впереди.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > klifS 12 октября 2017, 22:15

      В Рошу я пока не верю, честно говоря. Хотя хотелось бы ошибаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > klifS 12 октября 2017, 23:11

      Ну да: Зе тоже долго был "непонятно зачем купленным игроком без школы". Авось и Роша скоро проявит свои лучшие качества.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 октября 2017, 19:08

      5 игроков основы в лазарете конечно много, но уже лучше чем после Ливерпуля!
      Здоровья!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 18:51

      А как выглядит Зе Луиш?
      Маленький толстый блондин, говоришь?
      Ну ты выздоравливаишь?
      Ишь...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11