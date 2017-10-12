Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Грозный

Футболисты «Спартака» сегодня отправились на матч 13-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, в Грозный полетели 22 игрока. В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе.

Джано находится в Риме, где ему сегодня будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии.

Напомним, матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.