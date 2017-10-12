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  • Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Грозный

Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Грозный

12 октября 2017, 17:40
21

Футболисты «Спартака» сегодня отправились на матч 13-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, в Грозный полетели 22 игрока. В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе.

Джано находится в Риме, где ему сегодня будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии.

Напомним, матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (21)
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oyabun
1507820086
Ожидаемый состав. Травмированным - здоровья! Выздоровевшим - поскорее набрать оптимальную форму и вернуть Спартак на верхние строчки таблицы!
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SERGEI12345
1507820559
ждем только победы!!!
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Полная Канистра
1507823058
должны выигрывать ничья уже не устраивает до зимнего антракта только победы
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OfaZavr
1507823101
всем здоровья и скорейшего возвращения в строй, только Зе Луиш очень задержался)
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Томь вперёд
1507824515
5 игроков основы в лазарете конечно много, но уже лучше чем после Ливерпуля! Здоровья!
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Eddyson
1507825156
Была надежда, что Луиш в Грозном сыграет. Без него тоскливо как то впереди.
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DZHEK_VOROBEY1987
1507825347
Я в шоке,уже 2 месяца прошло,сколько можно Зе Луишу живот то лечить.
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zigbert
1507826791
Перерыв пошел на пользу для травмированных,хотя последнюю игру с Уралом сыграли на позитиве.Удачи ребятам.
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mamba9090909
1507828298
А зачем им лететь? Всё равно проигрывать.
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Отчаянный Пердун
1507838509
Ребров, Зобнин и Зе Луиш не полетели со «Спартаком». они едут автостопом
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