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Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»

12 октября 2017, 13:01
17

Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее время может покинуть московский клуб. Сообщается, что 30-летний немец отклонил предложение красно-белых о новом контракте.

Нынешнее соглашение игрока со «Спартаком» истекает в конце сезона-2017/18.

«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению – игрок не принял предложение «Спартака». В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в «Спартаке», стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из «Штутгарта».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1507803244
Жаль , если уйдёт, это потеря. И серьёзная .
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oyabun
1507803848
Неожиданно и печально если так. Никогда не считал его суперзащитником для Спартака, НО! и лучше то никого пока не приобрели. Скамейка сейчас очень короткая и отпускать можно только при наличии достойной замены.
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shpilman
1507804964
я заметил если нет инфы про СПАРТАК, то пиши про контракт Таски и переход в Турцию, 3ий год одну и туже херню читаю , а бедный Таски в шоке от этих уток))
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insider_retro
1507805262
Значит его где-то с цветами ждут!...
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Одинокий волк Маквейд
1507816572
Раз не хочет, нужно отпускать, силой держать глупо.
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Сибирь за Спартак
1507817375
Видимо хотел последний длинный пенсионный контракт, но не сговорились, бывает.
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СШГЭС
1507817529
Нехай селекция начинает репу чесать.
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Eddyson
1507817866
Мы обречены до конца зимнего ТО читать эту новость в различных интерпретациях.
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апоголлл
1507818238
супер,Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»,Но Таски не против остаться в «Спартаке»..ну и ну
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Taps
1507821234
Правильно, тухлая команда.
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