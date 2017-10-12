Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее время может покинуть московский клуб. Сообщается, что 30-летний немец отклонил предложение красно-белых о новом контракте.

Нынешнее соглашение игрока со «Спартаком» истекает в конце сезона-2017/18.

«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению – игрок не принял предложение «Спартака». В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в «Спартаке», стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из «Штутгарта».