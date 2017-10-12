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    Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшее время может покинуть московский клуб. Сообщается, что 30-летний немец отклонил предложение красно-белых о новом контракте.

    Нынешнее соглашение игрока со «Спартаком» истекает в конце сезона-2017/18.

    «Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению – игрок не принял предложение «Спартака». В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в «Спартаке», стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из «Штутгарта».

    Источник: ТАСС

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    12.10.2017 13:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 12 октября 2017, 20:00

      Турки больше предлагают.Если Спартак не уровняет предложение то считайте Таски уже в Турции.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 18:20

      ну что ж если решил уйти держать не стоит, а может глядишь и надумает продлить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      Taps 12 октября 2017, 18:13

      Правильно, тухлая команда.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 октября 2017, 17:53

      Это тот случай, когда может уйти, но не хочет, не по русски как то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 12 октября 2017, 17:46

      турок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 12 октября 2017, 17:23

      супер,Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком»,Но Таски не против остаться в «Спартаке»..ну и ну

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 октября 2017, 17:17

      Мы обречены до конца зимнего ТО читать эту новость в различных интерпретациях.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 октября 2017, 17:12

      Нехай селекция начинает репу чесать.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 октября 2017, 17:09

      Видимо хотел последний длинный пенсионный контракт, но не сговорились, бывает.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 октября 2017, 16:56

      Раз не хочет, нужно отпускать, силой держать глупо.

      10
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