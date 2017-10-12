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    Глушаков и Промес вернулись в общую группу

    Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к гостевому матчу с «Ахматом», который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30 по московскому времени. В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

    Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.

    На четверг у «Спартака» запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. Вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.10.2017 09:14
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 12 октября 2017, 17:14

      Вовремя подтянулись, надеюсь, что нормально вылечились.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 октября 2017, 17:07

      Игры Спартака в Грозном последние годы проходят весело, надеюсь, удача будет с нами.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 октября 2017, 16:58

      Снова птицы в стаю собираются, ждет их на Кавказ дорога дальняя.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 15:55

      И это радует, вот ещё бы Зобнин с Зе подтянулись, ребятки, первая часть чемпионата уже к финишу, помогите уйти достойно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      bet326 12 октября 2017, 13:54

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      bet326 12 октября 2017, 13:54

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 12:31

      Ну хоть кто-то вернулся,
      Давай Спартак, чтобы в Грозном не сдулся!

      6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > subbotaspartak 12 октября 2017, 17:03

      Сердце вещует, выиграем в один мяч.

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 11:50

      Отлично! Вперёд Спартак!

      6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 11:43

      Обойма

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 11:38

      Хорошие новости ! ЧЕМ ТЕСНЕЕ, ТЕМ ТЕПЛЕЕ !!!

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