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Глушаков и Промес вернулись в общую группу

12 октября 2017, 09:14
19

Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к гостевому матчу с «Ахматом», который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30 по московскому времени. В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.

На четверг у «Спартака» запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. Вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Промес Квинси
Комментарии (19)
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VVM1964
1507790529
И ЭТО РАДУЕТ , ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОСТАЛЬНЫХ .
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oyabun
1507792074
Ну хоть кто то восстановился - это радует! Джано напоминает мне очень Дзагоева - матч сыграет, потом полгода лечится. Очень жаль что парень так подвержен травмам, мог бы усилить команду.
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RedWhiteFans2
1507792113
В Грозном всегда тяжело играть, особенно когда этот хам политический постоянно бубнит на весь стадион свои частушки. Но побеждать надо обязательно.
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ALeX-161-rus
1507794073
Удачи Спартаку.
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insider_retro
1507795443
Ну вот!... Ожидаемо наливается силой крепь молодецкая... Когда команда в оптимальном тонусе, у игроков и глаза чаще на ворота соперника поднимаются!!!...)))
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OfaZavr
1507798255
Отлично! Вперёд Спартак!
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subbotaspartak
1507800711
Ну хоть кто-то вернулся, Давай Спартак, чтобы в Грозном не сдулся!
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Одинокий волк Маквейд
1507816721
Снова птицы в стаю собираются, ждет их на Кавказ дорога дальняя.
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Сибирь за Спартак
1507817264
Игры Спартака в Грозном последние годы проходят весело, надеюсь, удача будет с нами.
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Приус
1507817680
Вовремя подтянулись, надеюсь, что нормально вылечились.
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