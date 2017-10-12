Глушаков и Промес вернулись в общую группу

Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к гостевому матчу с «Ахматом», который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30 по московскому времени. В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за нее Джано не мог полноценно тренироваться последние дни.

На четверг у «Спартака» запланирована предыгровая тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. Вечером команда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Грозный.