Суарес сравнялся с Месси по голам в отборочном турнире ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметился дублем в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 с Боливией. Сама игра завершилась со счетом 4:2.

Это позволило форварду довести число голов в отборочных турнирах в Южной Америке до 21, что вывело его на одну строчку по этому показателю с Лионелем Месси. Аргентинец ранее этим же днем оформил хет-трик в ворота Эквадора (3:1).

Третье место в списке занимает Эрнан Креспо (Аргентина) – 19 голов, далее следуют Марсело Салас – 18 мячей, Иван Саморано (оба – Чили) – 17.