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    Суарес сравнялся с Месси по голам в отборочном турнире ЧМ в Южной Америке

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметился дублем в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 с Боливией. Сама игра завершилась со счетом 4:2.

    Это позволило форварду довести число голов в отборочных турнирах в Южной Америке до 21, что вывело его на одну строчку по этому показателю с Лионелем Месси. Аргентинец ранее этим же днем оформил хет-трик в ворота Эквадора (3:1).

    Третье место в списке занимает Эрнан Креспо (Аргентина) – 19 голов, далее следуют Марсело Салас – 18 мячей, Иван Саморано (оба – Чили) – 17.

    Источник: Opta

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    11.10.2017 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 октября 2017, 08:31

      Ну вот и Месси увидим, где-нибудь в Саранске)

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 октября 2017, 08:06

      арга

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 октября 2017, 07:03

      Аргентина по составу должна быть в тройке. Ленивые задницы!

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