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    Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора на ЧМ-2018

    8-го октября сборная Польши обыграла команду Черногории (4:2) в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018.

    Нападающий Роберт Левандовски забил 16-й гол в рамках европейской квалификации. По итогам турнира показатель стал ведущим. 29-летний поляк обогнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего 15 голов.

    Команда Адама Навалки получила прямую путевку на турнир, заняв первое место в группе G.

    В матче с Арменией (6:1) игрок «Баварии» стал рекордсменом сборной по количеству мячей.

    Голы Левандовского в отборочном цикле к ЧМ-2018:

    1-й тур: Казахстан – Польша – 2:2 (0:2) – 1 гол

    2-й тур: Польша – Дания – 3:2 (2:0) – 3

    3-й тур: Польша – Армения – 2:1 (0:0) – 1

    4-й тур: Румыния – Польша – 0:3 (0:1) – 2

    5-й тур: Черногория – Польша – 1:2 (0:1) – 1

    6-й тур: Польша – Румыния – 3:1 (1:0) – 3

    8-й тур: Польша – Казахстан – 3:0 (1:0) – 1

    9-й тур: Армения – Польша – 1:6 (1:3) – 3

    10-й тур: Польша – Черногория – 4:2 (2:0) – 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 01:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 октября 2017, 11:44

      Молодец

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      Рейтинг: +106

      kos999 11 октября 2017, 02:14

      Поздравляю.

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