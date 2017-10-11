Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора на ЧМ-2018

8-го октября сборная Польши обыграла команду Черногории (4:2) в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018.

Нападающий Роберт Левандовски забил 16-й гол в рамках европейской квалификации. По итогам турнира показатель стал ведущим. 29-летний поляк обогнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего 15 голов.

Команда Адама Навалки получила прямую путевку на турнир, заняв первое место в группе G.

В матче с Арменией (6:1) игрок «Баварии» стал рекордсменом сборной по количеству мячей.

Голы Левандовского в отборочном цикле к ЧМ-2018:

1-й тур: Казахстан – Польша – 2:2 (0:2) – 1 гол

2-й тур: Польша – Дания – 3:2 (2:0) – 3

3-й тур: Польша – Армения – 2:1 (0:0) – 1

4-й тур: Румыния – Польша – 0:3 (0:1) – 2

5-й тур: Черногория – Польша – 1:2 (0:1) – 1

6-й тур: Польша – Румыния – 3:1 (1:0) – 3

8-й тур: Польша – Казахстан – 3:0 (1:0) – 1

9-й тур: Армения – Польша – 1:6 (1:3) – 3

10-й тур: Польша – Черногория – 4:2 (2:0) – 1