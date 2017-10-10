Отбор на ЧМ-2018. Португалия вышла на турнир, швейцарцы сыграют в плей-офф и другие результаты

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Йохан Джуру забил в свои ворота, Андре Силва поразил чужие.

Чемпионы Европы догнали соперника по очкам и вышли на турнир с первого места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В параллельных матчах Латвия разгромила Андорру, а венгры с минимальным счетом обыграли команду Фарерских островов.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 10-й тур

Португалия – Швецария – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джуру, 41 (в свои ворота); 2:0 – Силва, 57.

Венгрия – Фарерские острова – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Беде, 81.

Латвия – Андорра – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Икаунекс, 11; 2:0 – Шабала; 3:0 – Шабала, 59; 4:0 – Тарасов, 63.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)