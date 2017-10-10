Отбор на ЧМ-2018. Португалия вышла на турнир, швейцарцы сыграют в плей-офф и другие результаты

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Йохан Джуру забил в свои ворота, Андре Силва поразил чужие.
Чемпионы Европы догнали соперника по очкам и вышли на турнир с первого места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В параллельных матчах Латвия разгромила Андорру, а венгры с минимальным счетом обыграли команду Фарерских островов.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 10-й тур
Португалия – Швецария – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Джуру, 41 (в свои ворота); 2:0 – Силва, 57.
Венгрия – Фарерские острова – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Беде, 81.
Голы: 1:0 – Икаунекс, 11; 2:0 – Шабала; 3:0 – Шабала, 59; 4:0 – Тарасов, 63.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру