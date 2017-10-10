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    Отбор на ЧМ-2018. Португалия вышла на турнир, швейцарцы сыграют в плей-офф и другие результаты

    Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Йохан Джуру забил в свои ворота, Андре Силва поразил чужие.

    Чемпионы Европы догнали соперника по очкам и вышли на турнир с первого места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

    В параллельных матчах Латвия разгромила Андорру, а венгры с минимальным счетом обыграли команду Фарерских островов.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 10-й тур

    Португалия – Швецария – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джуру, 41 (в свои ворота); 2:0 – Силва, 57.

    Венгрия – Фарерские острова – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Беде, 81.

    Латвия – Андорра – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Икаунекс, 11; 2:0 – Шабала; 3:0 – Шабала, 59; 4:0 – Тарасов, 63.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 октября 2017, 05:40

      Одна неудача Швейцарии и уже стыки. Обидно

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